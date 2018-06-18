Фамилия второго фигуранта дела Бабченко – Стельмашенко 18.06.2018, 22:50

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Аркадий Бабченко

Фото с сайта glavred.info

Новые подробности громкого дела.

Шевченковский суд Киева 15 июня арестовал второго задержанного по делу о покушении на журналиста Аркадия Бабченко. Об этом 18 июня сообщает издание "Страна" со ссылкой на прокурора Романа Цибу.

Задержанного подозревают в подготовке террористического акта по предварительному сговору, передает gordonua.com.

По информации издания, фигуранта дела Бабченка зовут Тарас Стельмашенко, он гражданин Украины.

"Страна" публикует его фото.

Фото: strana.ua

Именно Стельмашенко является "гражданином Т.", о задержании которого 15 июня рассказал на брифинге заместитель начальника Главного следственного управления Службы безопасности Украины Богдан Тиводар.

По данным СБУ, Т. проходил спецподготовку на территории Ростовской области. После чего в мае прилетел в Украину через Турцию и поступил в распоряжение Бориса Германа, возможного организатора убийства Бабченка. Генпрокурор Украины Юрий Луценко назвал Т. "предполагаемым убийцей".

Адвокат Германа Евгений Солодко 18 июня подтвердил журналистам, что задержаны именно Стельмашенко, информирует "Радио Свобода".

29 мая 2018 года появилась информация, что у российского журналиста Бабченка, который работал в Киеве, стреляли в подъезде его дома. Он якобы умер в машине "скорой". В полиции сообщили, что убийца журналиста – профессиональный киллер.

30 мая стало известно, что убийство журналиста было инсценировкой в рамках спецоперации СБУ.

В ведомстве заявили, что для покушения на Бабченка спецслужбы РФ завербовали гражданина Украины и заплатили ему $40 тыс. В Киеве задержали возможного организатора покушения – бизнесмена Бориса Германа.

31 мая он был арестован на два месяца. 18 июня Апелляционный суд Киева оставил меру пресечения Герману без изменений.