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В России на ЧМ-2018 загорелся самолет сборной Саудовской Аравии

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  • 19.06.2018, 7:59
  • 1,857
Фото: twitter.com/SaudiNT_EN

Саудиты летели в Ростов-на-Дону на матч с Уругваем.

Двигатель самолета Airbus A319-100, на котором сборная Саудовской Аравии летела на матч группового этапа чемпионата мира с Уругваем в Ростов-на-Дону, загорелся в воздухе, сообщает mirror.co.uk .

Экстренную ситуацию футболисты засняли на свои смартфоны.

Отмечается, что пострадавших в результате инцидента не было.

Федерация футбола Саудовской Аравии позже выпустила заявление, в котором заверила, что команда и обслуживающий персонал в полной безопасности и хорошо перенесли внештатную ситуацию, вызванную "незначительной технической неисправностью".

Авиакомпания Россия сообщила после инцидента, что проблема с одним из двигателей самолета с саудовской сборной была предварительно вызвана попаданием птицы.

"При заходе на посадку рейса FV1007 из Санкт-Петербурга в Ростов-на-Дону, на самолете А319 произошло нарушение штатной работы одного из двигателей, предварительно из-за попадания птицы. Самолет сел на двух работающих двигателях. Безопасности пассажиров ничто не угрожало", − указали в авиакомпании.


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