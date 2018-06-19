В России на ЧМ-2018 загорелся самолет сборной Саудовской Аравии 2 19.06.2018, 7:59

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Фото: twitter.com/SaudiNT_EN

Саудиты летели в Ростов-на-Дону на матч с Уругваем.

Двигатель самолета Airbus A319-100, на котором сборная Саудовской Аравии летела на матч группового этапа чемпионата мира с Уругваем в Ростов-на-Дону, загорелся в воздухе, сообщает mirror.co.uk .

Экстренную ситуацию футболисты засняли на свои смартфоны.

No news for an emergency landing? This is the Saudi team plane which they use to travel in Russia for their next match against Uruguay.@flightradar24 pic.twitter.com/qe8uBQmywK — A. 🇩🇪 (@AhmedMashaly24) 18 июня 2018 г.

Отмечается, что пострадавших в результате инцидента не было.

Федерация футбола Саудовской Аравии позже выпустила заявление, в котором заверила, что команда и обслуживающий персонал в полной безопасности и хорошо перенесли внештатную ситуацию, вызванную "незначительной технической неисправностью".

Авиакомпания Россия сообщила после инцидента, что проблема с одним из двигателей самолета с саудовской сборной была предварительно вызвана попаданием птицы.

"При заходе на посадку рейса FV1007 из Санкт-Петербурга в Ростов-на-Дону, на самолете А319 произошло нарушение штатной работы одного из двигателей, предварительно из-за попадания птицы. Самолет сел на двух работающих двигателях. Безопасности пассажиров ничто не угрожало", − указали в авиакомпании.