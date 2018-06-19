Топ-5 самых экономичных бензиновых автомобилей 19.06.2018, 8:05

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Расход топлива в нынешних условиях — один из главных факторов при выборе машины.

Когда покупают бюджетное авто, важна не только его первоначальная стоимость, но и стоимость обслуживания и эксплуатации. Расход топлива в нынешних условиях — один из главных показателей, ведь при нынешних ценах, можно за короткий срок выездить стоимость еще одной машины.

Поэтому лучше сразу оценить экономичность этого авто, пишет autonews.ua.

SMART fortwo

4,2 л/100 км.

Вполне ожидаемо на первом месте было увидеть самое маленькое авто. С бензиновым литровым мотором мощностью 71 л.с. он расходует 4,2 л на 100 км.

Peugeot 108/Citroen C1

4,2 л/100 км.

Французская парочка по расходу не уступает Смарту, зато может увезти больше людей. Да и стоит намного дешевле. По цене Смарта можно приобрести обе машинки.

Ford Fiesta

4,3 л/100 км.

На третье месте — достаточно мощная машинка с бензиновым EcoBoost Turbo объемом 1 л и мощностью 125 л.с. На той можно и сэкономить и зажечь!

Peugeot 208

4,3 л/100 км.

Peugeot 208 с бензиновым мотором объемом 1 л. мощностью 68 л.с. на четвертом месте потому, что при аналогичном с Фиестой расходе у него намного меньше «лошадок».

Skoda Fabia

4,7 л/100 км.

Еще одна экономичная машина, на которой можно и «зажечь». Бензиновый 1.2 TSI хоть и не отличается запредельной мощностью (88 л.с.), зато обладает отличной тягой уже с низких оборотов.