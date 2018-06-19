Начало революции 5 Алексей Мельников

19.06.2018, 8:13

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Алексей Мельников

Буря, скоро грянет буря.

История с повышением пенсионного возраста, затеянная Путиным, уникальна в том отношении, что этим решением Путин затронул материальные интересы десятков миллионов людей. Такого не было при нем никогда.

Если добавить, что это решение принято Путиным на фоне повышения НДС, роста ОСАГО, увеличения цен на бензин и предложений ввести пошлины за посылки из китайских интернет-магазинов, то взрывной социальный потенциал Путиным подготовлен.

Путину удалось невозможное — моментально вовлечь в политику самые широкие массы российских граждан. Из числа тех, кто не ходил на выборы голосовать за антипутинские партии, не принимал участия в политических митингах, равнодушно относился к арестам оппозиционеров.

Путин разом объяснил этим гражданам, что социальной стабильности — конец и что политические противники Путина были правы во всём.

Они были правы в том, что нельзя делать Путина несменяемым, нельзя давать ему абсолютную власть, нельзя было позволять ему захватывать парламент, телевидение, уничтожить независимость регионов, выборы губернаторов и мэров, фальсифицировать выборы. Попустительство Путину привело в конце концов к откровенному, не диктуемому экономическими обстоятельствами ограблению граждан путем роста пенсионного возраста.

Одна иллюстрация решения Путина от читателя моего LJ: Леонида Бердина "Я инвалид второй группы после обширного инфаркта и не получаю за инвалидность от государства из-за государственной бюрократии еле до работы добираюсь. В 2019 мне исполнится 60 лет. Что мне сразу готовиться на кладбище, так получается".

Но вопрос поставлен гораздо глубже, чем ошибка правящих майоров госбезопасности, волею случая попавших на вершину власти, занимающихся там обогащением и совершивших роковую ошибку.

Вопрос поставлен о судьбе сегодняшнего политического и экономического строя в России. И это — революционный вопрос.

Если этот строй с феодальным по сути государством, основанный на "госкомпаниях" и "госкорпорациях" приводит к откровенному грабежу десятков миллионов россиян, то зачем им нужен этот строй?

Раз так — этот строй будет сломан. Рано или поздно.

Правящие майоры госбезопасности будут растравлять уголовщину — они не понимают, что победить полицейскими методами социальную вражду не удастся. И результаты здесь ясны — судьба Российской империи и СССР это показывает.

Главное достижение путинского решения о росте пенсионного возраста, прочих его новаций грабительского характера и сознательная экономическая политика в интересах своих богатых друзей привела в конце концов к реабилитации идеи революции в России. За это Путин и его неумные помощники могут благодарить себя и только себя.

"Буря, скоро грянет буря".

Алексей Мельников, livejournal.com