Палата лордов проголосовала за право наложить вето на соглашение о «брексите» 19.06.2018, 8:52

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Фото: Toby Melville/Reuters

Поправку в закон поддержали 354 депутата.

Верхняя палата британского парламента в понедельник, 18 июня, высказалась за право парламента наложить вето на итоговое соглашение между Лондоном и Брюсселем о выходе Великобритании из Евросоюза. В результате голосования 354 депутата проголосовали за принятие поправки, еще 235 человек выступили против, сообщает dw.com.

#HouseofLords votes 354 for, 235 against amendment on parliamentary approval of the outcome of negotiations with the EU, so change to the #EUWithdrawalBill is made. Watch for more https://t.co/kVlFj5ZH6P pic.twitter.com/VY1Ymw8mGl — House of Lords (@UKHouseofLords) 18 июня 2018 г.

После решения палаты лордов внесенная поправка направлена в нижнюю палату британского парламента. Ее обсуждение в палате общин состоится 20 июня. В свою очередь, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выступает против предоставления парламенту права вето.

Переходный период после "брексита"

Великобритания официально выйдет из состава Евросоюза в марте 2019 года. После этого между Лондоном и Брюсселем на протяжении 21 месяца будет действовать переходный период, во время которого Великобритании и ЕС предстоит договориться о будущем партнерстве.

В течение этого времени британская сторона не сможет участвовать в принятии решений, но продолжит соблюдать правила Евросоюза, вносить взносы в его бюджет и признавать решения суда ЕС. Кроме того, Лондон останется участником общеевропейского рынка и таможенного союза.