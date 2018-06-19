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Майк Помпео: Если увеличим экспорт газа из США в Европу, заставим Россию отступить

  • 19.06.2018, 9:11
МАЙК ПОМПЕО
ФОТО: CIA.GOV

США хотят нарушить газовую монополию РФ в Европе

Повышение объемов экспорта природного газа из Соединенных Штатов в страны Европы, нарушит монопольные позиции России на региональном рынке газа и может заставить РФ отступить.

Об этом заявил в понедельник государственный секретарь США Майк Помпео, выступая с речью о дипломатии в экономике в Экономическом клубе Детройта, передает "Укринформ".

"Увеличение нашего экспорта действительно играет центральную роль для нашей безопасности. Если мы сможем увеличить экспорт (природных ресурсов – Ред.) в Европу, мы сможем заставить Россию отступить", - заявил Помпео.

Он также отметил, что подобную политику Соединенные Штаты смогут ввести в Азии, чтобы заставить отступить Китай.

Государственный секретарь США при этом положительно отметил усилия американского газодобывающего бизнеса, который расширяет географию продаж своей продукции за границу.


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