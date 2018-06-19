Три правды о зарплатах белорусов 5 Вероника Белова, «Салідарнасць»

19.06.2018, 9:22

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Любопытная фотография гуляет сейчас на просторах байнета.

Неизвестный от руки исправил объявление с приглашением водителей на постоянную работу в «Могилевоблавтотранс».

Причем, судя по тому, как он это сделал, о ситуации на предприятии человек знает не понаслышке, и точно не входит в число тех вандалов, которые оставляют неприличные надписи на стенах или пририсовывают на портретах усы.

Вообще его исправления на объявлении больше похожи на крик души. Суммы зарплат переправлены на значительно более скромные цифры, есть также некоторые малоприятные подробности из жизни предприятия: удержания за перерасход топлива, нехватка запчастей.

«Психанул», «Горькая правда жизни», «Хоть кто-то правду написал», комментируют могилевчане на сайте mogilev.online.

И это действительно очень похоже на правду. И сами цифры, и то, насколько реальные заработки отличаются от декларируемых. Белорусы как-то уже привыкли к тому, что в нашей стране на одной и той же должности можно «получать» сразу три вида зарплат.

Одну, самую большую и заманчивую, они имеют согласно данным Белстата. Тут у них вообще все в шоколаде.

Вторую зарплату, чуть поменьше, белорусам предлагают в объявлениях о работе, вроде той, что разметил «Могилевоблавтотранс».

Ну а третью, самую маленькую и неказистую, им выдают на руки в день получки. Причем разница между первой, второй и третьей бывает настолько колоссальная, что зачастую может поставить в тупик несведущего человека.

Ах да, есть еще четвертый вид зарплат. Провозглашенная Лукашенко 1000 рублей. Проблема только в том, что жить и кормить свою семью белорусам приходится на заработок, который не фигурирует ни в одном официальном заявлении.

Вероника Белова, «Салідарнасць»