Племянница принцессы Дианы вышла замуж в ее свадебной тиаре 3 19.06.2018, 9:50

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Тиара Спенсеров – семейная реликвия королевского дома Британии.

Двоюродная сестра принца Гарри Селия МакКоркодейл выйшла замуж за своего избранника Джорджа Вудхауса в Линкольншире (Англия). Младший сын принцессы Дианы посетил свадьбу вместе со своей женой Меган Маркл.

На бракосочетании Селия появилась в тиаре, в которой выходила замуж за принца Чарльза ее знаменитая тетя, принцесса Диана в 1981 году, сообщает Daily Mail.

Тиара Спенсеров - семейная реликвия, которую одевали принцесса Диана и каждая из ее сестер в дни свадьбы. Головной убор был изготовлен Garrads и имеет сложный дизайн с использованием бриллиантов и серебра. Она была подарена бабушке Дианы, Синтии, виконтессе Альторп, далекой родственницей по имени леди Сара Спенсер в качестве свадебного подарка в 1919 году.

Молодожены Меган Маркл и принц Гарри также посетили свадьбу родственницы. Для этого выхода герцогиня Сассекская выбрала платье от Oscar de la Renta, дополнив его белой шляпкой и туфлями. Гарри же надел галстук в тон платья своей жены.