Организаторы концертов объединились, чтобы выразить свое отношение к идеологам 3 19.06.2018, 10:48

Алесь Денисов

Фото: charter97.org/Иван Межуй

Организаторы мероприятий написали письмо в Мингорисполком.

Белорусские организаторы концертов объединились, чтобы выразить свое отношение к деятельности идеологов, передает «Белсат».

«С отказом в выдаче гастрольного удостоверения сталкивались практически все активные белорусские промоутеры, как только была введена такая практика в 2013 году. До сих пор нежелательные мероприятия запрещались просто по телефону, без каких-либо бумажных свидетельств», – пишет сайт «TuzinFM».

И напоминает, что первый задокументированный запрет в Беларуси по цензурным причинам произошел в 2014 году, когда идеологи отказали организаторам концерта группы «Амарока».

В этом и последующих отказах чиновники руководствовались пунктом «Положения об организации и проведении культурно-зрелищных мероприятий», согласно которому запрещаются организация и проведение мероприятий:

- которые имеют целью осуществление пропаганды войны или экстремистской деятельности

- которые представляют угрозу национальной безопасности, общественному порядку, нравственности и здоровью населения, правам и свободам граждан

- с нарушением требований настоящего Положения и других актов законодательства, в том числе в сфере авторского права и смежных прав.

В 2016 году в Беларуси ввели Кодекс о культуре, с этого момента идеологи стали отказывать в выдаче гастрольных удостоверений на «основании решения художественной комиссии». Таким образом, например, запретили сольное выступление Алеся Денисова. Причем состав этой комиссии не раскрывался, и никаких дополнительных объяснений не давалось. И только благодаря судебному делу удалось узнать фамилии людей, которые определяют художественный уровень. Все они оказались госслужащими. На тот суд против идеологов не пришел ни один организатор концертов. Более того, большинство промоутеров предпочитали не оглашать публично то, что им запретили тот или иной концерт. И вот в этом году организаторы концертов решили.

Павел Скалабан, до 1.06.2018 руководитель идеологического управления Мингорисполкома. Как правило за его подписью были оформлены отказы в гастрольных удостоверениях

В этом году число отказов в гастрольных удостоверениях, которые выдает Мингорисполком, пошло на сотни. И все – по причине «низкого художественного уровня». После скандала с концертом российского рэпера «Face» за дело взялась Генеральная прокуратура. По результатам их проверки было запрещено, например, выступление российского исполнителя «Элджея».

Эта ситуация подтолкнула белорусских промоутеров к коллективному обращению в Мингорисполком. Инициатором выступил арт-директор клуба «Ili» Павел Юрцевич.

Виталина Рудикова, с 2010 года начальник управления культуры Мингорисполкома

Он объясняет, что это письмо пока не преследует цели изменить существующий порядок дел. В нем очерчивается потребность объяснить формулировку «низкий художественный уровень», которым пользуются чиновники. Организаторы просят чиновников дать полный и развернутый ответ на вопрос, что входит в понятие «низкий художественный уровень» и в случае отказов в выдаче гастрольных удостоверений указывать полный перечень претензий к произведениям, их выполнению с тем, чтобы не допустить впредь возникновения подобных ситуаций.

«Поясните, какие рифмы, темпы и ритмы означают «низкий художественный уровень», так как мы не понимаем», – пишут промоутеры.

Письмо подписали 12 человек, среди которых руководители нескольких концертных площадок и организаторы преимущественно небольших концертов. Более крупные промоутеры и руководители больших концертных агентств инициативу пока не поддержали.