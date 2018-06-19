США остановили подготовку к совместным с Южной Кореей маневрам 19.06.2018, 10:26

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Стороны продолжат координировать свои шаги в регионе.

США остановили подготовку к запланированным на август совместным крупномасштабным военным учениям с Республикой Корея. Об этом сообщила официальный представитель Пентагона Дана Уайт, передает dw.com.

По ее словам, стороны продолжат координировать свои шаги, однако решение о проведении дальнейших маневров еще не принято.

Позицию американской стороны подтвердило министерство национальной обороны Южной Кореи, утверждает южнокорейское информагентство Ренхап.

Условием для подобного шага служит выполнение Северной Кореей данных ранее обещаний о денуклеаризации, заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

Президент США Дональд Трамп после встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Сингапуре отметил высокую стоимость маневров. В частности, Республика Корея "не на все сто процентов" платит взносы в бюджет совместных учений, заявил американский президент.

В Южной Корее размещены около 28,5 тысячи солдат США. Они регулярно проводят учения в регионе со своими союзниками. В 2017 году в программе совместных маневров участвовали 17,5 тысячи американских и три тысячи южнокорейских солдат.