Гарвардские ученые назвали пять способов продлить молодость 1 19.06.2018, 10:37

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Долголетие лишь на 5% зависит от физической активности.

На 15% — от правильного питания и на 80% от уровня интеллекта, как недавно выяснили исследователи из Гарвардского университета. Хотите «отодвинуть старость»? Тренируйте мозг, советуют эксперты, мнение которых приводит healthinfo.ua.

1. УЧИТЕ ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ

Чем больше вы их знаете, тем лучше. Способность быстро переключаться с одной задачи на другую и удерживать внимание называется лабильностью интеллекта. Этот показатель деятельности мозга с возрастом снижается. Люди, владеющие двумя и более языками, гораздо лучше адаптируются к быстро меняющимся условиям окружающей среды, лучше концентрируются на задаче по сравнению с теми, кто владеет одним языком — родным. Как следствие, у них больше возможностей сохранить остроту реакций мозга в пожилом возрасте.

2. ОСВАИВАЙТЕ НОВУЮ ПРОФЕССИЮ

Если человек в 40 лет меняет род деятельности, между клетками мозга создаются новые связи, как это происходило в детстве, когда мозг рос и развивался. Начинают лучше работать кора и гиппокамп. Конечно, не всем хочется переучиваться с юриста на врача или с врача на бухгалтера, можно просто осваивать новую технику или компьютерные программы.

3. РАДУЙТЕСЬ

Мозг любит положительные эмоции и прекрасно обрабатывает позитивную информацию. Больше общайтесь с приятными и интересными людьми, детьми. Если кажется, что радоваться нечему, интересуйтесь: старайтесь постоянно узнавать что-то новое, читайте, ходите на выставки и в музеи, путешествуйте. Ученые из Сиэтла и Балтимора, которые уже 35 лет наблюдают за старением 6 тысяч жителей этих городов, убеждены, что умственный упадок неизбежен, если человек ведет «серый» образ жизни и испытывает неудовлетворенность.

4. ПРАКТИКУЙТЕ НЕЙРОБИКУ

Работу мозга улучшают непривычные для него нагрузки — ученые называют это нейробикой. Добавьте новизны в привычные, доведенные до автоматизма действия. Попробуйте принять душ с закрытыми глазами. Если вы правша, несколько строчек в день пишите левой рукой (если вы левша — правой). Попробуйте дойти до магазина другой дорогой или определить номинал монеты с закрытыми глазами. Можно попробовать молчать весь день и общаться с близкими только с помощью мимики и жестов.

5. ПОДДЕРЖИВАЙТЕ ФИЗИЧЕСКУЮ АКТИВНОСТЬ

Многие проводят жизнь сидя. Мы целый день сидим в офисе за компьютером, потом перебираемся в автомобильное кресло, а дома разваливаемся на диване перед телевизором. Уже ко второму часу сидения мозг начинает испытывать кислородное голодание. Попробуйте пройтись по лестнице, прогуляться или сделать легкую зарядку. Полезна любая, даже самая минимальная, физическая активность. Хорошо подойдет йога — она укрепляет иммунную систему и улучшает психологическое состояние. Постоянно ее практикуя, можно улучшить работу мозга и открыть новые возможности.