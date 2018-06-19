В Москве Cергей Митрохин вышел на пикет к Госдуме 19.06.2018, 10:54

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Главa московского отделения партии «Яблоко» протестовал против пенсионной реформы.

Главу московского отделения партии "Яблоко" Сергея Митрохина задержали за одиночный пикет около Госдумы, cообщает "Настоящее время".

Митрохин участвовал в пикете против запланированного правительством пенсионного возраста в стране. Политика задержали в связи с указом президента, запрещающего публичные акции в дни Чемпионата мира по футболу.

По данным ОВД-Инфо, Митрохина доставили в отдел полиции по Тверскому району Москвы.

10 мая Владимир Путин подписал указ об усиленных мерах безопасности, которые будут действовать во время проведения Чемпионата мира по футболу в 2018 году и футбольного Кубка конфедераций летом 2017 года. На время проведения турниров все публичные мероприятия, не связанные со спортивными событиями, в России будут проводиться только по согласованию с местными властями и ФСБ.