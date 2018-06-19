Как дворняга спасла бобруйское общежитие 2 19.06.2018, 10:59

Собака первая почуяла дым и разбудила хозяйку.

Днем 15 июня в одном из блоков бобруйского общежития на Молодежном бульваре начался пожар, пишет tut.by. Первым дым почуяла собака по кличке Рекс, которая разбудила свою 13-летнюю хозяйку Диану Попову. Благодаря этому девочка смогла выбраться в коридор и позвала на помощь взрослых. Сейчас малышка вместе со своим питомцем находятся в деревне и восстанавливают силы: пожар для них стал настоящим испытанием.

Дворняга Рекс в семье Поповых — всеобщий любимец. Мама Наталья Петровна говорит, что собаку несколько лет назад дочке подарили знакомые. Днем 15 июня Рекс вместе с девочкой находился в одной из комнат общежития: Диана после школьной практики прилегла отдохнуть.

— Дочка рассказывала, что Рекс начал громко лаять и скулить. Она встала, вышла из комнаты и увидела дым.

Типовой блок, в котором проживает семья Поповых, состоит из двух небольших комнат, коридорчика-«пятачка», санузла и подсобного помещения, переоборудованного под кухню. Именно там стоял холодильник «Норд», который, как считает инспектор надзора и профилактики Бобруйского ГРОЧС Алексей Сафронов, и стал причиной возгорания.

— Сейчас мы проверяем эту версию, но, скорее всего, причина именно в холодильнике.

Сторож общежития Галина Чикулаева, дежурившая в тот день на вахте, сообщила, что примерно около 15 часов сработала система пожарного оповещения.

— У нас здесь установлен монитор, на котором все видно, но ничего подозрительного я не заметила, потому пошла проверить, что и как, — вспоминает Галина Петровна. — Подошла к двери блока — все нормально вроде, вернулась. А на мониторе уже высвечивается оповещение о пожаре, опять побежала в коридор, стала стучать в дверь.

Диана в это время, по ее словам, пыталась выйти из задымленного блока и кричала, что «все горит». Девочка сумела открыть дверь и выскочила наружу, а сторож вместе с соседкой попытались справиться с пламенем при помощи порошковых огнетушителей.

— Нам это удалось, но задымление было очень сильным. Диана все время рвалась в комнату, кричала, что нужно спасать документы. Еле ее удержали, а то бы точно задохнулась. Собака их, маленькая такая, визгливая, постоянно под ногами крутилась.

Приехавшие спасатели выбили окно в одной из комнат и выбросили во двор холодильник. А затем эвакуировали жильцов соседних блоков — девять человек, в том числе двоих детей.

Маме на работу Диана позвонила сама, сказала, что дома беда.

— Я тут же приехала, но пожар уже был потушен. Спасибо Рексу, который вовремя заметил дым.

Сразу после происшествия родители отправили дочь вместе с собакой к родственникам в деревню. Наталья Попова говорит, что дочка находится в шоковом состоянии — она очень сильно испугалась.

— Пусть неделю-другую побудет на свежем воздухе, пока мы тут все в порядок приведем, — говорит женщина. — Ну и Рексу в деревне тоже раздолье.