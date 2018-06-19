Bloomberg: В ОПЕК обсуждают увеличение добычи нефти 19.06.2018, 11:21

Несмотря на возражения Ирана, решение может быть принято.

Члены ОПЕК обсуждают компромиссное соглашение об увеличении добычи нефти. Об этом сообщает rbc.ua cо ссылкой на Bloomberg.

Как сообщается, ОПЕК в ближайшие несколько месяцев намерен увеличить квоты на добычу вдвое, до 600 тыс. Источники издания сообщают, что несмотря на возражения Ирана, который выступает против какого-либо увеличения текущих квот, чиновники из ряда других стран настроены оптимистично, и решение об увеличении добычи может быть принято на этой неделе в Вене.

Нефть Brent терпела убытки, достигнув 85 центов до 74,29 доллара за баррель в 9:46 утра в Лондоне. Повышение компромиссного выпуска, если оно будет согласовано, будет меньше, чем увеличение на 1,5 млн баррелей в день, которое предложила Россия. Официальные лица ОПЕК также работают над тем, чтобы наладить сотрудничество между картелем, Россией и другими производителями нефти - так называемой группой ОПЕК +, в настоящее время состоящей из 24 стран, - на постоянной основе.

Это будет крупный дипломатический прорыв для Эр-Рияда и Москвы после двух лет сотрудничества в нефтяной политике. Перспектива привязки России, крупнейшего в мире экспортера после Саудовской Аравии, которая более тесно связана с ОПЕК, может помочь убедить Иран и Венесуэлу, еще одного скептика в отношении необходимости увеличения, поддержать более высокую добычу во второй половине года.

В преддверии встреч ОПЕК и их союзников в Вене на этой неделе в нескольких странах были развернуты планы по увеличению производства, но консенсуса в отношении того, что может быть не было. После двух лет выжимания продукции, чтобы уменьшить глобальный избыток, цены сплотились, а запасы приблизились к типичным уровням, вызвав дискуссию о направлении политики во второй половине года.

Россия, под давлением отечественных нефтяных компаний, стремящихся к освоению новых месторождений, заявила, что общий объем добычи должен составить 1,5 млн баррелей. Увеличение квоты до такого размера, распределенное между всеми членами, не приведет к соразмерному росту производства, поскольку несколько стран, включая Венесуэлу, где экономический кризис медленно разрушает нефтяную промышленность, не могут увеличить объем производства.

Увеличение от 300 тыс. до 600 тыс. баррелей в день - выше текущей добычи ОПЕК + около 32 млн баррелей в день - станет реальным увеличением производства для тех стран с резервными мощностями, включая Саудовскую Аравию, Россию и Объединенные Арабские Эмираты. Источник Bloomberg сказал, что некоторые члены ОПЕК поддерживают увеличение объема производства на более низком уровне.

Министр энергетики Саудовской Аравии Халид Аль-Фалих встретился со своим российским коллегой Александром Новаком в Дахране, Саудовская Аравия в субботу. В комментариях российским СМИ после переговоров Новак сказал, что группа обсудит увеличение на 1,5 млн баррелей в день в третьем квартале, пропорционально распределенное между всеми странами соглашения.

ОПЕК испытывают трудности из-за конкурирующих геополитических программ. В то время как Эр-Рияд и Москва согласились открыть краны, Иран и Венесуэла хотят поддерживать текущую политику. За кулисами администрация Трампа беспокоилась о том, что влияние роста цен на газ на среднесрочных избирателей сильно затрудняет рост производства. "Рынок хорошо обеспечен, и ОПЕК должно соблюдать свое решение до конца года", - сказал в воскресенье Bloomberg представитель ОПЕК в Иране Хоссейн Каземпур Ардебили.

Напомним, два крупнейших покупателя нефти в Азии - Китай и Индия - намерены покупать больше американской нефти для борьбы с доминированием стран ОПЕК на азиатском рынке.