Отпуск-2018: Где турфирмы предлагают провести лето 1 19.06.2018, 12:19

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Самым бюджетным и популярным отдыхом остается Черное море на юге Украины.

Все, кто хочет отдохнуть на море нынешним летом, стоят перед выбором, как добраться на курорт, пишет «Вечерний Гродно». Турфирмы предлагают два варианта: самолётом, который хоть и дороже, но за несколько часов доставит на заморский берег, либо автобусом — дешевле, но на дорогу придётся потратить несколько дней.

Украина осталась только на август

Самым бюджетным и популярным среди гродненцев отдыхом остаётся Чёрное море на юге Украины. Путёвки остались только на август, рассказали в гродненской турфирме, предлагающей автобусные туры в Коблево. До 1 апреля тур по раннему бронированию на 10 дней на море с проживанием поблизости от воды и завтраками стоил от 170 долларов. Сейчас на 15–20 долларов дороже.

Кроме Украины спросом пользуются туры в Черногорию и Грецию, а также поездки по Западной Европе с заездами на море. Отдых на море в Испании с заездом в Страсбург, Барселону и Милан начинается от 440 евро, Греции с Будапештом — от 450, а Черногории — от 280. К слову, попасть на берег Адриатического моря можно без покупки тура, тогда проезд в обе стороны будет стоить 200 евро. За отдых в Италии с заездом в Прагу и Флоренцию придётся заплатить 245 евро.

Популярна у гродненских туристов страны Балтии и Скандинавия. Фирмы предлагают отправиться в круиз и посетить Таллин, Стокгольм и Ригу. Пятидневное путешествие с двумя ночёвками на пароме обойдётся от 120 евро.

Чуть дороже, 165 евро, стоит пятидневная поездка в Санкт-Петербург с посещением достопримечательностей города, экскурсиями в Петергоф и Царское Село.

А вот автобусные туры в Абхазию и Грузию по-прежнему самые непопулярные. Отпугивает то ли долгая дорога, то ли таинственность кавказских стран. Длительность тура — 16 дней, из них 9 дней на море. Автобус выходит из Минска и проезжает через Брянск, Ростов-на-Дону, Тбилиси и Кобулети. Стоит путёвка от 300 долларов на человека.

Турция подняла цены

В нынешнем сезоне подорожала Турция. Специалисты из турфирм считают, что тому виной — возвращение российских туристов. Если год назад хороший тур на двоих стоил 600 долларов, то сейчас путёвка — около 800 долларов.

Крупнейший белорусский туроператор предлагает отдых на море в Турции с вылетом из Гродно: на конец июня тур из 11 ночей на двух человек стоит от 1110 долларов. А отпуск в болгарских Золотых Песках в двухзвёздочном отеле обойдётся на двоих 600–900 долларов.

В разделе горячих распродаж одного из сайтов туристических фирм можно найти путёвки в Испанию (449 евро за одного человека), на Кипр (364), в Египет (518), Турцию (399) и другие страны. Такие туры размещают незадолго до отправления.

В турфирме, которая организует отдых в том числе с вылетами из соседних Львова, Киева и Варшавы, рассказали, что в нынешнем сезоне поток туристов увеличился и чаще всего предпочитают летать самолётом, чем добираться на море автобусом. Самыми популярными направлениями остаются Турция, Болгария и Черногория.

Для экзотики не сезон

Среди горящих туров с вылетами из Варшавы во второй половине июня предлагают отдых в Испании на курортах Коста-Бравы, Коста-Дорады, а также на Канарских островах. Стоимость путёвок — от 1100 рублей.

Тому, кто хочет провести отпуск в экзотических странах, например в Шри-Ланке, нужно заплатить за двоих от 2000 долларов, причём в трёхзвёздочном отеле будут только завтраки. Поездка на 9 ночей и 10 дней в Арабские Эмираты — от 1400 долларов за тур. Только вот экзотические страны сейчас не пользуются спросом. Туда чаще отправляются зимой.