Как соседи Беларуси реформировали пенсионную систему 19.06.2018, 12:22

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Только повышением пенсионного возраста проблему дефицита пенсионного фонда не решить.

Все больше стран приходят к изменению пенсионных систем. С 2013 года более трех четвертей стран Организации экономического сотрудничества и развития начали проводить реформы, полностью меняющие или частично ужесточающие условия пенсионного обеспечения, пишет zautra.by.

Принцип солидарности поколений, который многие десятилетия обеспечивал пенсиями уходивших на заслуженный отдых, перестал быть эффективным — работающие граждане уже не способны покрыть потребности пенсионных фондов. Именно поэтому на смену традиционной приходит индивидуальная накопительная или смешанная система.

Как это происходит в странах-соседках?

Литовцы получают очки за годы работы

С января 2018 года в Литве начинают действовать новые правила. По задумке реформаторов, к 2026 году пенсионный возраст в стране повысится до 65 лет.

Обязательный стаж ежегодно будет увеличиваться на полгода и в 2027 году достигнет 35 лет вместо нынешних 30. Минимальный стаж для получения пенсии останется прежним — 15 лет. У работавших и плативших страховые взносы 35 лет общую часть пенсии, которая зависит от стажа, дополнит индивидуальная: состоящая из накопленных очков. 12 средних зарплат государство оценивает в одно очко. Если литовец получает меньше или больше среднего, соответственно, он зарабатывает меньше или больше одного очка за год работы. В конце сумма накопленных очков, умноженная на индексированную стоимость одного очка, будет составлять индивидуальную часть пенсии.

Уже заработанный литовцами стаж сохранится и после изменений расчета пенсий, а выплаченные фонду социального страхования взносы переведут в очки.

В результате размер пенсии конкретного жителя Литвы зависит не только от взносов в фонд социального страхования от работающих граждан, но и от того, сколько лет человек проработал, какую зарплату получал и сколько взносов уплатил. Причем на индивидуальной странице сайта фонда социального страхования работающие литовцы могут узнать, какую пенсию они уже заработали и сколько им не хватает до желаемого уровня.

Украинцы могут купить 5 лет стажа

Модернизация пенсионной системы, которая началась в Украине в конце 2017 года, также предусматривает увеличение обязательного стажа. Граждане, имеющие 25 лет страхования, теперь могут выходить на пенсию в 60 лет, а те, кто отработал 15—25 лет, — в 63 года, трудившиеся же 15 лет — в 65.

С 2028 года все наработавшие 40-летний стаж смогут уходить на пенсию в любом возрасте. Но и минимальный страховой стаж к этому времени вырастет до 35 лет.

Тем же, кому к 60 не хватит страхового стажа, необходимого для получения пенсии, правительство обещает выплачивать социальную помощь. Размер ее будет зависеть от доходов семьи ветерана.

А еще у наших южных соседей появилась возможность купить до пяти лет недостающего для получения пенсии стажа: стоимость одного года равна 16896 гривнам (646 долларов).

Изменения могут не обрадовать представителей тех профессий, для которых отменили специальную пенсию и пенсию за выслугу лет — учителей, медицинских работников, чиновников.

Одной из составляющих при расчете размера пенсии стала базовая средняя зарплата, размер которой вырос в три раза по сравнению с тем, что был до начала реформы.

Она предусматривает новый расчет коэффициента страхового стажа: стоимость рабочего года, которая включена в формулу подсчета, снизится с 1,35% до 1%. Но благодаря увеличению размера базовой средней зарплаты, размер пенсий не упадет, а вырастет.

В 2015 году в Украине с пенсии у работающих пенсионеров стали взимать 15%-ный налог. Но теперь они снова будут получать 100% зарплаты и пенсии.

Среди изменений, которые касаются пенсионного обеспечения в Украине, нет пункта о повышении пенсионного возраста. Но более жесткие условия страхового стажа косвенно поспособствуют его повышению для части населения.

Польша отказалась от повышения пенсионного возраста

В Польше в прошлом году приняли закон, серьезно корректирующий пенсионную систему. Но в противовес странам, повышающим пенсионный возраст, Варшава решила отказаться от принятого в 2012 году решения постепенно увеличивать возраст выхода на заслуженный отдых и снизила границу с 67 до 65 для мужчин и 60 — для женщин.

Изменения в системе пенсионного обеспечения в Польше начались почти 20 лет назад. Поляки отчисляют на пенсию почти 20% зарплаты. Почти две трети взносов идут в управление социального страхования, остальное — в один из открытых пенсионных фондов. Теперь размер пенсии напрямую зависит от уплачиваемых взносов. Причем гражданам дали право выбора — перечислять все в управление социального страхования или часть вкладывать также в пенсионные фонды.

Пока в стране есть люди, платившие взносы еще до появления пенсионных фондов, то большая часть пенсий еще выплачивается из управления социального страхования. Поэтому важным для облегчения финансового бремени фонда стала отмена целого списка привилегий для получения пенсии.

Чтобы заработать минимальную, трудиться и выплачивать социальные взносы мужчинам в Польше предстоит 25 лет, а женщинам — 20.

Что происходит у латышей и эстонцев

В Латвии пенсионный возраст с 1 января 2014 года ежегодно увеличивается на три месяца — в 2018 году для мужчин и женщин он составляет 62 года, а с 1 января 2025 года этот возраст достигнет 65 лет. При этом страховой стаж должен составлять не менее 15 лет, с 1 января 2025 года — 20 лет.

В Эстонии пенсионный возраст постепенно повышается, и в 2018 году составляет 63 года и 6 месяцев. Переходный период продлится до 2026 года, когда пенсионный возраст составит 65 лет.

1. Только повышением пенсионного возраста проблему дефицита пенсионного фонда не решить. Польша, увидев эффект от работы открытых пенсионных фондов, отказалась от уже начатого процесса повышения пенсионного возраста в пользу более действенного распределения пенсионных накоплений и использования их для инвестиций, которые поддерживают экономику, создают рабочие места и пополняют казну.

2. Промедление с использованием инструментов, альтернативных традиционному в Беларуси механизму сбора и распределения пенсий, может обойтись еще дороже, чем затраты на их внедрение в ближайшие годы.

3. Несколько лет стажа и небольшое количество баллов можно продавать. Эта мера может принести пенсионному фонду дополнительные ресурсы – хорошая прибавка в переходный период к новой системе. А людям, которые по какой-то причине попали в пенсионную ловушку или затяжную безработицу, такая возможность позволяет исправить ситуацию и в будущем получать достойную пенсию.

4. Поиск справедливых решений − разные поколения платили разные объемы взносов, имели отличные трудовые возможности, есть профессии, которым не так уж необходимы льготы для выхода на пенсию, но есть и такие, кто без этого рискует до пенсии не дожить. При разработке программы реформы стоит учесть все нюансы.

5. Не все решения оказываются правильными. Важно уметь это понять, признать и исправить. Это демонстрируют Украина, которая отказывается от налогообложения пенсий для работающих пенсионеров, и Польша, спустя годы отменившая решение повышать пенсионный возраст.