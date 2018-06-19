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Видеофакт: В чемпионате Беларуси забили самый невероятный гол

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  • 19.06.2018, 12:36
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Потрясающий розыгрыш штрафного привел к победе «Смолевич».

«Гомель» – «Смолевичи» – самая заурядная из всех вывесок, зазывавших в понедельник на чемпионат Беларуси. И кто мог подумать, что именно в этой игре случится самый изощренный гол тура, а возможно – и всего чемпионата, сообщает tribuna.com.

Да, динамовец Сарока положил «Витебску» очень хорошо, но то, что сделали «Смолевичи»… Потрясающий розыгрыш штрафного привел к победному голу.

Комбинацию завершил защитник Станислав Сазонович, в свое время три с половиной года отыгравший за «Гомель». Вот почему он не праздновал этот фантастический мяч. Даже трудно представить, сколько нужно усилий, чтобы сдержать восторг после такого.


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