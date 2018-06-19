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Fitch подтвердило рейтинги трех белорусских госбанков на уровне «B»

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  • 19.06.2018, 12:58

Банки находятся на недостаточном уровне кредитоспособности.

Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) трех белорусских госбанков – Беларусбанка, Белинвестбанка и Банка развития Республики Беларусь (БРРБ) – на уровне "B" со "стабильным" прогнозом, сообщает "Интерфакс".

Рейтинги учитывают мнение Fitch о высокой готовности государства предоставить поддержку этим банкам в случае необходимости с учетом их высокой системной значимости, сказано в пресс-релизе агентства.

С другой стороны, "низкие уровни рейтингов продолжают отражать ограниченную способность властей предоставлять поддержку банкам, в особенности, если поддержку необходимо предоставлять в иностранной валюте, учитывая слабую внешнюю позицию государства и потенциально существенные условные обязательства по поддержке госсектора экономики", отмечают эксперты Fitch.

Они поясняют, что предоставление поддержки от государства будет сложным в случае "серьезной стрессовой ситуации" с учетом ограниченных резервов ($7,3 млрд на конец 2017 года) при том, что суммарно валютные депозиты трех банков на конец 2017 года составили $5,3 млрд, общий объем недепозитных обязательств - $3,9 млрд, а ликвидные валютные активы - $1,1 млрд.

Валютные обязательства составляли 67% от суммарных обязательств у Беларусбанка и 62% у Белинвестбанка на конец 2017 года. Краткосрочный риск рефинансирования был существенным, поскольку высоколиквидные и размещенные за границей валютные активы покрывали 41% от 12-месячного объема погашений зарубежного фондирования у Беларусбанка и 30% у Белинвестбанка на конец I квартала 2018 года.

В Fitch отмечают "очень высокую" системную значимость Беларусбанка, в котором на конец I квартала 2018 года сконцентрировано 42% клиентских средств банковского сектора и 45% кредитного портфеля банковского сектора.

БРРБ играет значимую роль в проводимой политике как банк развития, осуществляющий свою деятельность в рамках особого юридического статуса с 2011 года. По данным Fitch, БРРБ ожидает взнос в основной капитал от государства в течение 2018 года.

Доля Белинвестбанка на рынке составляет 6%. По мнению Fitch, планы государства относительно входа ЕБРР в капитал Белинвестбанка с 25%-ой долей не приведут к существенному изменению готовности властей поддерживать банк, пока государство владеет контрольной долей. При этом агентство не исключает определенную поддержку перед продажей.

Рейтинг "B" означает существенно недостаточный уровень кредитоспособности.


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