В США выбран лучший фильм года 19.06.2018, 12:59

Прошла премия MTV Movie Awards.

На церемонии был назван лучший фильм года. Лидером стал супергеройский блокбастер "Черная пантера" Райана Куглера, который даже глава студии Marvel Кевин Файги считает лучшим фильмом, пишет segodnya.ua.

Отметим, что за победу в этой номинации также боролись: "Мстители: Война бесконечности", "Чудо-женщина", "Оно" и "Улетные девочки".

Во время церемонии награждения исполнитель главной роли Майкл Б. Джордан заявил, что фильм не просто для "цветных людей" – он для всех.