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Ле Пен выплатит Европарламенту 300 тысяч евро

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  • 19.06.2018, 13:09
Марин Ле Пен
Фото AFP

Деньги будут высчитываться из зарплаты ультраправого политика.

Французский ультраправый лидер Марин Ле Пен проиграла иск в суде Европейского Союза против постановления Европейского парламента о выплате почти 300 тыс. евро после того, как ее обвинили в злоупотреблении средствами, выделенными на зарплату помощников.

Об этом говорится в решении суда ЕС, имеющемся в распоряжении "Европейской правды".

Постановление стало следствием расследования Европейское бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF), которое в 2016 году показало, что Ле Пен, лидер партии "Национальный фронт", "неоправданно заплатила" 298 497 евро за парламентскую помощь в период с декабря 2010 года по февраль 2016 года.

Парламент предупредил Ле Пен, что если деньги не будут возвращены до января 2017 года, они будут сняты с ее зарплаты.

Генеральный суд постановил, что деньги необходимо вернуть назад, потому что Ле Пен не смогла доказать, что "ее помощник выполнял фактическую работу для нее", согласно заявлению суда.


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