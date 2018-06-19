Доллар и евро снова подорожали 19.06.2018, 14:07

На сегодняшних валютных торгах российский рубль заметно подешевел.

На валютных торгах 19 июня белорусский рубль, как и накануне, снизился к американской валюте и евро, увеличился - к российскому рублю.

Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи.

По итогам торгов курс евро вырос на 0,0040 рубля (0,17%) и составил 2,3327 рубля.

Курс доллара США увеличился на 0,0050 рубля (0,25%) до 2,0152 рубля.

Курс российского рубля снизился на 0,0263 рубля (0,83%) и составил 3,1437 белорусского рубля за 100 российских.