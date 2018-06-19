Татьяна Северинец: Чтобы быть героями Беларуси, надо встать на пути российской техники 2 19.06.2018, 13:45

Татьяна Северинец

Почему власти пустили на нашу землю чужую военную колонну?

Вчера в Оршу въехала колонна российской бронетехники с символикой «ОРДЛО». Многих возмутило, что милиция не только не штрафовала за незарегистрированную символику, но и расчищала дорогу перед колонной.

Прокомментировать скандальную ситуацию сайт Charter97.org попросил координатора оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» из Витебска Татьяну Северинец:

- Знаете, у меня такое чувство, что белорусские власти сами не знают, что они делают. Дорогу расчищают перед колонной российской бронетехники, а те проводят разведку. Только не боем, а мирно. Из РФ через всю Беларусь (Оршу, Минск) они чешут прямо к польской границе — в Брест.

Хочу отметить и тот аспект, что под колеса этой бронетехники вбрасывают миллионы денег белорусских налогоплательщиков, автомобилистов, которые оплачивают состояние дорог. Средства просто бросают на ветер. Очевидно, что эта техника очень тяжелая и она уничтожает дороги.

Для чего вообще проводится этот бронепробег? Перед кем они хотят «потрясти гусеницами»? Польшей, Германией? В общем, могу сказать, что уже очень устала, как и все белорусы, от этой государственной глупости.

Завтра иду в свой райисполком и облисполком. Там, среди прочего, буду ставить вопрос, каким образом и почему власти позволяют шуровать по Витебщине колоннам российской бронетехники. Вообще, мне интересно, как они поедут назад и поедут ли вообще. Не повернут ли они стволы своей техники в сторону украинской границы? Такое опасение существует.

Знаете, я не военный, не тактик и не стратег в этой области. Я высказываюсь сейчас, как человек, которому не все равно, что происходит на родной белорусской земле. Я возмущена и не знаю, куда бежать. Могу сказать, что однажды эти люди пришли на нашу землю и настало время их гнать обратно. Это все достало до такой ступени, что уже невозможно. Меня переполняют эмоции. Я готова делать все, что для нужно.

Надо защищать белорусскую землю! Если кто-то выйдет на путь этой колонны, станет цепью, то эти люди станут героями Беларуси.