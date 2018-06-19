В Македонии продолжаются протесты против переименования страны 19.06.2018, 13:50

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Демонстранты выходят на улицы Скопье.

Сотни демонстрантов вышли на улицы столицы Македонии Скопье после подписания соглашения об изменении названия бывшей югославской республики.

Протесты вспыхнули 17 июня, когда министры иностранных дел Македонии и Греции подписали соглашение. Согласно договору, направленному на прекращение 27-летнего спора между Скопье и Афинами, Македония будет называться Республика Северная Македония.

Поздно ночью 17 июня правоохранители применили светошумовые гранаты и слезоточивый газ у здания Национальной ассамблеи Македонии в Скопье после того, как протестующие снесли защитные заборы и атаковали силовиков.

Митингующие скандировали «Македония: мы не откажемся от имени», люди пели патриотические песни.

Протесты продолжаются и после событий в ночь с 17 на 18 июня, сообщает krymr.com.