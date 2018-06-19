Познер, Хаматова и Лунгин призвали Путина освободить Сенцова 3 19.06.2018, 13:50

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Фото: RFE/RL

Бессрочная голодовка доказывает: режиссер искренен и честен в своих убеждениях.

Деятели искусства обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой спасти украинского режиссера Олега Сенцова, который 37-й день держит голодовку, требуя освободить политзаключенных.

«Человек умирает. Мы не думаем, что вина его настолько велика, чтобы за нее давали 20 лет. Он искренен и честен в своих убеждениях — его бессрочная голодовка это доказывает». — говорится в заявлении на сайте радиостанции «Эхо Москвы».

Авторы просят «проявить милосердие, чтобы спасти человеческую жизнь». «Нам надо смягчать политический климат в стране, мириться с соседями. Помилуйте Олега Сенцова, мы просим Вас», — призвали они.

Под заявлением подписались 12 человек, в том числе режиссеры Андрей Звягинцев, Павел Лунгин, Александр Сокуров, Валерий Тодоровский и Алексей Учитель, а также журналисты Владимир Познер и Ксения Собчак, актриса Чулпан Хаматова.

Украинский режиссер Олег Сенцов осужден в России на 20 лет по обвинению в терроризме. С 14 мая Сенцов держит голодовку, требуя, чтобы российские власти отпустили всех украинских политзаключенных.