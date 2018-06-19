Cегодня белорусские футболисты — не уровень чемпионата мира 2 Юрий Довнар

19.06.2018, 14:27

А мы, болельщики, соответствуем?

Сборная Панамы стала 79-й командой, сыгравшей в финальном турнире чемпионата мира. Семьдесят восьмыми два дня назад дебютировали исландцы. Их ничья с аргентинцами оказалась достаточным поводом для форумных дебатов на тему "Почему на их месте не мы?"

Это очевидно. Мы — не они. В Исландии чудовищный климат и почти полное отсутствие растительности, если не считать за таковую мох. Если хотите, они приучены выживать. Ребенок еще не родился, а ему уже сложно. Есть только шквалистый ветер и ледяная вода (причем не питьевая, с ней как раз большие проблемы). Ну и мох.

Но именно поэтому у коренного исландца нет проблем с адаптацией в любой другой стране. И переехать в любую другую страну — тоже проблем нет. По уровню экономического развития Исландия одна из ведущих стран мира. Ребенок еще не родился, а у него уже есть возможность поступить в Гарвардский университет. Или переехать в Данию, например. Кем работают его родители — неважно.

И они уезжают. Они под это заточены. Им важно выбиться в люди, у них перед глазами множество таких примеров. При этом у исландцев сохраняется невидимая связь с родиной. Что ни говорите, а климат определяет сознание.

Ну и как их можно сравнивать с нами? Они (или мы) не плохие и не хорошие. Просто другие.

Панама — иной коленкор. Климат, который не просит шевелиться. Экономика, которая не дает разогнаться. Страна и развиваться-то начала, по сути, лишь в 1989 году, когда пала диктатура генерала Норьеги. Почти тогда же, когда Беларусь получила независимость.

В Панаме посредственный чемпионат, в котором всего лишь 10 команд, четыре из них представляют столицу. Есть национальная арена, которую футбол делит с легкой атлетикой. Остальные стадионы весьма скромные, вместимостью не более 5500 зрителей. Белорусский вариант, не находите?

Из панамского чемпионата мечтают уехать в МЛС, но уезжают немногие. В Европе панамцев тоже не ждут. Румыния, Словакия, второй дивизион Бельгии. Исмаэль Диас вовсе представляет испанский "Депортиво Фабриль" — вторую команду "Депортиво", первая команда которого вылетела из "примеры". Замените МЛС на российскую премьер-лигу, добавьте Турцию — и это тоже станет очень похоже на сборную Беларуси.

Безусловно, в зоне КОНКАКАФ конкуренция гораздо ниже, чем в европейском отборочном турнире. Понятно, что панамцам помог случай (хотя, он помог не только им). Речь сейчас не об этом.

Сейчас вопросы к нам — к болельщикам (журналистам, в том числе).

Вы уверены, что после крупного поражения сборной в дебютном матче не зададитесь вопросом: "И стоило ради этого выходить на чемпионат мира?" Панамцы по окончании матча с бельгийцами аплодировали своим стоя.

Вы уверены, что самый тяжелый футболист на чемпионате мира — это причина для обожания, а не иронии? Роман Торрес весит 99 килограммов, и его в Панаме боготворят. Не в последнюю очередь, конечно, за гол, который подарил команде билеты в Сочи, в Нижний Новгород и в Саранск.

Вы уверены, что через четыре года все бросите ради поездки в Катар? Или через восемь лет ради перелета в Мексику? А родители ваши? А дети? Панамцы захватили Сочи. Именно благодаря им "Фишт" пережил второй аншлаг (ну, пусть почти аншлаг).

Вы уверены, что у вас получится спеть гимн столь же стройно и "натхнена", как сделали это болельщики сборной Панамы?

Да, сегодня белорусские футболисты — не уровень чемпионата мира. Что-то с ними не так. Команда не соответствует.

А мы, болельщики, соответствуем?..

Юрий Довнар, "Прессбол"