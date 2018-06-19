Оборонный бюджет США на 2019 года составит $716 миллиардов 19.06.2018, 14:47

Фото: charter97.org/Иван Межуй

В законопроекте также содержится поправка о запрете продажи Турции истребителей пятого поколения F-35.

Сенат конгресса США принял законопроект об оборонном бюджете (National Defence Authorization Act, NDAA) на 2019 финансовый год в размере $716 млрд, он направлен на усиление американских вооруженных сил. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Reuters.

Документ поддержали 85 сенаторов, десять выступили против. Теперь его должна одобрить палата представителей, затем обобщенную версию должны принять обе палаты конгресса, а также подписать президент США Дональд Трамп.

На закупку вооружения, кораблей и самолетов, а также на зарплаты военным предназначены $639 млрд, еще $69 млрд пойдут на финансирование действующих военных кампаний США. В марте Трамп обещал, что в 2019 году военные получат $716 млрд из бюджета, в том числе и на модернизацию ядерной триады.

В законопроекте также содержится поправка о запрете продажи Турции истребителей пятого поколения F-35. Ограничения связаны с покупкой Анкарой российских зенитно-ракетных комплексов С-400.

В марте сенат США принял закон о бюджете на остаток финансового года (до 30 сентября) объемом $1,3 трлн. В нем на оборону заложено $700 млрд. Трамп подписал бюджет, но отметил: «В этом документе много всего, чем я недоволен». Как пояснил американский президент, он подписал его ради национальной безопасности.