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Семь продуктов, которые улучшат работу сердца

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  • 19.06.2018, 14:50
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Эффективно побороть гипертонию может петрушка.

Сердечно-сосудистые заболевания являются наиболее сложными и жизненно опасными в Украине. Поэтому, чтобы избежать инсульта и инфаркта, нужно есть определенные продукты.

В свой рацион нужно включить помидоры, пишет segodnya.ua. Они обогащены антиоксидантом ликопеном, который считается полезным для сердца.

Эффективно побороть гипертонию может петрушка, она также препятствует тромбообразованию.

В темном винограде много активных веществ, которые очищают организм от свободных радикалов. Снизить риск воспаления гипертонии в полтора раза могут нежирные молочные продукты.

Полезно есть лосося и жирную рыбу, ведь такие продукты улучшают кровообращение, уменьшают воспаление в артериях и борятся с тромбами сосудов.

Употребление бананов помогает избежать инсульта, поскольку в них содержится большое количество калия.


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