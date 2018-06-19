Друг Быкова: Василь был очень скромным и непубличным человеком 19.06.2018, 14:57

Алексей Петкевич рассказал об интересных фактах из жизни белорусского классика.

О жизни Василя Быкова в Гродно «Белсат» вспоминал вместе с его давним другом, профессором и литературоведом Алексеем Петкевичем.

19 июня – день, когда родился Быков. Через несколько дней – очередная годовщина смерти. В лучший мир Василий Быков ушел 22 июня 15 лет назад. Отошел в статусе одного из самых знаменитых писателей Беларуси. Его книги переведены на 40 языков, рассказы знает каждый школьник. Однако не каждый гродненский школьник догадывается, что живет в городе, где Быков прожил большой кусок жизни, работал и писал свои лучшие произведения.

Васіль Быкаў у Горадні

К нам в руки попал снимок из архива журналиста Алеся Киркевича, на фото Василь Быков стоит вместе с его дедом (также Александром Киркевичем) и редактором газеты «Гродненская правда» Соловьевым в одной из комнат редакции. Снимок 1948 года, подписанный рукой Быкова, но уже в более поздние годы. На фото Быков и дед Алеся стоят в военных френчах. Мужчины только вернулись из армии. Это один из первых снимков писателя, сделанных в Гродно.

Василь Быков (второй слева) в редакции «Гродненской правды». Фото 1948 года.

Василь Быков приехал сюда еще в 1947 году. Пробовал заниматься искусством, однако после того как начал работу в газете, все-таки переключился на литературу. Ему было что сказать. Война оставила сильный отпечаток на мировоззрении писателя, прошедшего ее полностью. В 1949 г. в газете «Гродненская правда» публикуется одно из первых произведений Быкова «В первом бою». В том же году Быкова забирают служить в армию на Курилы, после чего он возвращается в Гродно только в 1956-м году, но на целых 20 лет.

Василь Быков в Гродно, фото на ул. Ожешко«Здесь он работал литконсультантом. В газете «Гродненская правда» в основном. Работа там – «не бей лежачего». Надо было отбирать стихи для литературной страницы, которая выходила раз в месяц», – вспоминает Алексей Петкевич, литературовед и бывший профессор Гродненского государственного университета, который познакомился с Быковым, организовывая его встречу со студентами. С тех пор завязались отношения на многие годы.

С Алексеем Михайловичем журналисты встретились в его квартире, где каждая полка ломается под весом книжек. Среди них несколько авторства Василия Быкова. Сразу интересуюсь, имеет ли профессор общие снимки с писателем.

«Быков не любил фотографироваться, его можно было на фотоаппарат только исподтишка поймать, – объясняет Петкевич, – В общем это был очень скромный и не публичный человек».

«Поскольку образования не имел, он постоянно читал»

Алексей Михайлович Петкевич, белорусский литературовед, который дружил с Василем Быковым. Фото — Василий Молчанов/Белсат

«С одной стороны, он был обычным человеком, как и все. Любил общество своих духовно близких людей. Мы с ним ездили в Друскининкай, там отдыхали или лечились. Приезжали Алесь Адамович, Янка Брыль, Рыгор Березкин и другие. Он брал такси, оно стоило тогда недорого, и мы вдвоем ездили. Собирались, общались, о литературе, о том, как жилось тогда в советское время писателю. Вообще он был человеком очень занятым. Поскольку много печатался, всегда был в дороге: Минск и Москва – основные направления. Но при этом постоянно читал. Всегда книжка в руках была. Поскольку образования он не имел, то старался быть в курсе всего, о чем говорили, о чем писали, что вызвало споры», – рассказывает Алексей Михайлович.

Он вспоминает, что любимым занятием Быкова, когда изредка выпадало свободное время, было сесть на моторную лодку и плыть куда-то далеко по Неману.

Непростые семейные отношения

Василь Быков в Гродно

«Мы собирались достаточно часто. Больше всего у Дануты Бичель на квартире. Очень редко с женами. Кстати, жена Быкова не любила с ним ходить. И вообще быть рядом с ним. Просто, она всегда за спиной его была. Во всех отношениях. И в буквальном смысле, и условно. И поэтому, когда он ее бросил и уехал в Минск с Ириной Михайловной, это было как гром среди ясного неба для всех нас»,

– говорит Петкевич.

Вы не догадывались о его отношениях с другой женщиной? – осторожно спрашиваю.

«Никаких отношений не было. Если и были, то такие, что никто об этом не знал. Это был для нас удар. Во всяком случае для меня и Дануты Бичель. Я возмущался. Понимаете, нельзя было удержаться. Быков – найчестнейший человек. А жена его для нас была просто идеалом. Она работала учительницей русского языка и литературы. На ней держался дом. Она была очень интеллигентная, спокойная, не говорливая, не навязчивая, тактичная. И вдруг такое. Для нее самой это был удар и она сразу заболела онкологией. Так что не все, конечно, было видно».

С первой женой Надеждой Андреевной Быков жил до 1978 г пока не уехал в Минск. С ней писатель имел двух сыновей, один из которых стал военным, а второй – врачом. Один из сыновей, а также внук живут до сих пор в Гродно.

«Когда я рассказал, что КГБ наговаривал меня писать доносы на него, Быков сильно расхохотался»

Конец 1960-х, начало 1970-х годов был периодом постоянного давления и слежкой структур КГБ за писателем. Началось это после того, как близкого друга Быкова, историка Бориса Клейна обвинили в сионизме и выгнали с работы.

«Когда Клейн полетел с работы, его выгнали из партии, Быков мне позвонил и сказал, что нужно встретиться. Его это очень впечатлило. Самое большее, что он должен был это признать. Записывали его беседы в парке, в доме, в ресторане, везде. Настолько прекрасно работали службы.

Он постоянно был под прицелом. Мы долго ходили по городу и он все удивлялся, как так? Конечно за ним следили. За всеми следили. Да и сегодня следят. Сколько нас уговаривало КГБ, чтобы мы следили за Быковым и за другими. Я ему рассказал, а тот расхохотался, что редко бывало. Говорит, это не ты первый, не ты последний», – рассказывает Алексей Михайлович.

Поезд белорусский ушел…

«Он вообще считал, что никогда не был оптимистом, а о Беларуси говорил, что никакого шанса она уже не имеет – поздно. Поезд белорусский ушел и на подножку не вскочили. И будущего у Беларуси нет. Жестоко очень мыслил, но это его. Мрачные, черные, страшные ситуации, соответствующие краски, эмоции. Он улазил в глубину человеческой натуры. В глубину зла, старался понять человека. Война это показала наилучшим образом. Потому что в обычной жизни человек может лукавить, выдавать себя за другого, а на войне сразу сам собой оказываешься», – говорит профессор литературоведения.

Адреса Быкова в Гродно

В городе на Немане писатель сменил много адресов. Один из первых – Троицкая 28, где ему когда-то бросили камень в окно. Потом был дом для партийно-советской элиты на улице Свердлова 18. Считается, что именно возле него Быков посадил дуб, который за годы вырос в большое дерево.

Последний адрес, связанный с Быковым – ул. Парижской Коммуны 9. Квартиру вместе с женой по этому адресу Быков получил в 77-м году, однако в этом доме почти не жил, так быстро переехал в Минск.

Будынак рэдакцыі газеты «Гродзенская праўда», дзе працаваў В. Быкаў. Фота – Васіль Малчанаў/Белсат

«Почему переехал? Одну причину я уже назвал. Кроме того ему, конечно, тесновато было в Гродно. Все-таки писательская жизнь кипит больше в Минске. Любому писателю нужна среда близких людей, которые тебя понимают, чтобы поспорить, чтобы что-то обсудить, иначе, он засохнет», – поясняет Петкевич.

Почему в городе до сих пор нет ни одной доски в честь писателя и порядочного музея?

В городе, где писатель прожил 24 года и где написал свою первую книжку, места для него нет. Его личные вещи, письма и остальная часть экспозиции складируются в небольшой каморке, а по трех адресах, где жил Быков, нет ни одного упоминания о писателе.

В музее В. Быкова в Гродно. Фото — Василий Молчанов/Белсат

Официально в городе, есть две площадки, посвященные Василю Быкову. Отдельная экспозиция в редакции «Гродненской правды», куда простой человек не попадет. А также маленькая комнатка в здании на ул. Советской, которую содержит Гродненское общественное объединение ветеранов войны, труда и вооруженных сил. Посмотреть этот музей также сложно: смотритель уже пожилого возраста, имеет проблемы со здоровьем. Как говорит Алексей Петкевич, помещение больше напоминает школьный пенал. В нем невозможно провести нормальную экскурсию или пригласить гостей на литературную встречу.

«Три года назад мы от имени Общества белорусского языка добились встречи с председателем облисполкома Кравцовым. Он якобы согласился найти новое помещение. Однако в итоге нам предложили занять комнату на втором этаже в музее Максима Богдановича. При том, что там уже есть экспозиция литераторов Гродненщины. Комната очень маленькая. Так что получается? Поставить Быкова, а всех остальных на свалку? Это просто издевательство. Так что ждем помещения уже который год. Это не только потому, что Быкова постоянно зажимала советская система, которая продолжается и сейчас. А потому что в конце жизни он стал заниматься политикой. При этом в своей политической позиции он был явным противником этой системы. Он был одним из руководителей БНФ, а этого простить нельзя. Это самый большой грех для сегодняшнего руководства», – объясняет Алексей Михайлович.

Восемь лет назад на день рождения писателя гродненский актив Молодого фронта, пытался «переименовать» улицу Парижской Коммуны в улицу Василя Быкова. Активисты расписали более 10 домов, подписывая каждый фамилией писателя. Следы закрашенных трафаретов видно на домах и сегодня. Подобную акцию уже позже проводили активисты «Говори правду», устанавливая вывески возле домов, где жил писатель. Много было сказано и написано, однако ни улицы с именем писателя, ни памятной таблички так и не появилось.