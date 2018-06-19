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Кремлевским мастерам дезинформации придется отвечать за вранье

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  • Александр Гольдфарб
  • 19.06.2018, 15:03
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Александр Гольдфарб

Российское ТВ пустилось во все тяжкие.

Когда вы становитесь мишенью фантастической, грубо состряпанной клеветы, ваша первая реакция — отмахнуться от нее как от глупой шутки; мол, кто поверит такой чепухе? Но вскоре вы осознаете, что 60 миллионов человек услышали, что вы — убийца, а друзья звонят, чтобы сказать, что не верят ни слову из того, что говорят про вас по ТВ, — и вам становится не по себе.

На протяжении марта и апреля Первый Канал и всемирный агитпроп-ресурс RT сделали пять передач с фейковой историей о том, что двенадцать лет назад в Лондоне я отравил своего друга Сашу Литвиненко радиоактивным полонием по заданию ЦРУ, чтобы обвинить в этом Россию. Более того, в передачах прозвучал прозрачный намек, что через месяц после этого я убил «свою очень молодую жену», которая слишком много знала.

Эти страшилки были выпущены в эфир, несмотря на однозначный вывод судебного дознания в Лондоне, что Саша был убит двумя российскими агентами (ныне находящимися в Москве) по всей видимости по личному приказу Путина. А также несмотря на то, что моя жена, кторая была не так уж молода, умерла от рака через четыре года после Саши.

Российское ТВ пустилось во все тяжкие в ответ на обвинения Кремля в причастности к недавнему отравлению нервнопаралитическим газом экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочери в Великобритании. Британский премьер-министр вспомнила дело Литвиненко как пример склонности Путина травить изменников экзотическими ядами. В ответ путинская пропаганда выдала фальшивую историю гибели Литвиненко, с фальшивым убийцей, т. е. мной, и драматической сценой братания настоящих убийц с престарелым отцом погибшего — жалкой фигурой, полностью контролируемой путинской тайной полицией.

Я познакомился с Сашей Литвиненко когда рабтал в Москве в Фонде Сороса в середине девяностых. В 2000-ом я помог ему убежать в Лондон, когда его должны были арестовать за разоблачения злоупотреблений в ФСБ. Когда в 2006-ом, попив чая с двумя россиянами, он оказался в больнице, я прилетел в Лондон и стал свидетелем его мучителной радиоактивной смерти.

Потом вместе с его вдовой я написал книгу «Смерть диссидента. Отравление Александра Литвиненко и возвращение КГБ». Я признаю, что не люблю Путина, который отравил моего друга. И мне наплевать на то, что путинские СМИ демонстрируют мой демонический образ миллионам российских телезрителей. Эта аудитория давно, всерьез и надолго потеряна для реальности.

Но в данном случае они добрались до моих берегов. Первый Канал и RT транслируются по всему западному миру. Мой сосед в Нью— Йорке заметил: «Все это мутные секреты обеих сторон, а правду мы никогда не узнем», что есть победа лжи, которая поднялась на одну доску с правдой. Моей дочери в Калифорнии приснился кошмар, будто ее отравили во время поездки в Лондон. А у меня на пороге появилось ФБР, чтобы поинтересоваться не замечал ли я чего-нибудь подозрительного: «Мы не хотим, чтобы у нас повторилось то же, что и в Англии».

Но мои тревоги не идут ни в какое сравнение с тем, что испытывает вдова Саши Марина. Она десять лет добивалась, чтобы убийцы ее мужа были названы в суде. Подмена этого юридического факта фальшивкой перед миллионами телезрителей усиливает ее боль во сто крат.

В общем, мы решили подавать на два телеканала в американский суд за клевету и моральный ущерб. Наши адвокаты направили ответчикам в лице Константина Эрнста и Маргариты Симоньян письма с тебованием опровержения и извинений — необходимый первый шаг. И мы начали подготовку иска.

Предстоит непростая юридическая баталия. Первая поправка к конституции США предоставляет СМИ серьезные механизмы защиты от обвинений в клевете. Наши оппоненты их безусловно задействуют, как это ни абсурдно: использовать гарантии свободы слова в свободном обществе для прикрытия убийства, совершенного режимом, уничтожившим свободу слова в собственной стране.

И это будет очень дорогостоящий процесс, где нам противостоит противник с неограниченными финансовыми ресурсами. Мы начали кампанию краудфандинга, чтобы покрыть хотя бы часть расходов. Пожалуйста поддержите нас. Без вашей помощи у нас едва ли что получится.

Много говорится о том, что Россия пытается подорвать западные демократии с помощью пропаганды и фейковых новостей. Делается по этому поводу очень мало. На этот раз кремлевским мастерам дезинформации, выдающим себя за журналистов, придется отвечать за вранье.

Александр Гольдфарб, «Эхо Москвы»


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