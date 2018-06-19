В Минске за взятки на $200 тысяч задержан главный патологоанатом 17 19.06.2018, 15:18

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Врача взяли с поличным.

Милиция задеражла с поличным при получении взятки начальника Городского клинического патологоанатомического бюро. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Деньги — 5245 рублей и 300 долларов США, главный патологоанатом Минска получил от представителя коммерческой структуры за благоприятное решение вопросов о заключении договоров на поставку ритуальных принадлежностей для магазина, расположенного на территории организации, и своевременной оплате за поставленный товар.

«Информация о коррупционной деятельности фигуранта в распоряжение оперативных сотрудников поступила в конце мая. В ходе проведенной работы установлено, что взятки, которые передавались как в белорусских рублях, так и в иностранной валюте, начальник бюро получал уже более десяти лет. Общая сумма составила десятки тысяч долларов США. Размер ежемесячного «вознаграждения» равнялся 10% от суммы поставленного товара», — сообщили в ведомстве.

Как отметили оперативники, в последнее время фигурант проявлял осторожность: старался получать деньги ежеквартально, чтобы уменьшить количество встреч с представителями коммерческих структур.

В настоящее время ведется работа по установлению дополнительных фактов его противоправной деятельности. Милиция уже зафиксировала многочисленные факты получения фигурантом денежных средств от представителей коммерческих структур. Инкриминируемая сумма — не менее 200 тысяч долларов США.

В отношении главного патологоанатома Минска возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 430 УК Беларуси («Получение взятки в особо крупном размере»).

Санкция данной статьи предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы. Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.