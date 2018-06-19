БАТЭ узнал, с кем сыграет на старте квалификации Лиги чемпионов
- 19.06.2018, 15:35
Первый матч борисовчане проведут дома, ответный — в гостях.
Как известно, БАТЭ начнет выступление в квалификации Лиги чемпионов сезона-2018/19 сразу со 2-го раунда (Путь чемпионов). Соперником борисовчан станет победитель противостояния между командами ХИК (Финляндия) — «Викингур» (Фареры), которые встретятся в 1-м отборочном круге, пишет tut.by.
Первый матч БАТЭ проведет дома, ответный — в гостях.
Матчи 2-го отборочного раунда пройдут 24/25 июля и 31 июля/1 августа.
Итоги жеребьевки 1-го раунда квалификации Лиги чемпионов:
«Торпедо» (Кутаиси, Грузия) — «Шериф» (Молдова)
«Шкендия» (Македония) — ТНС Ллансантфрейд (Уэльс)
«Судува» (Литва) — АПОЭЛ (Кипр)
«Олимпия» (Словения) — «Карабах» (Азербайджан)
«Дюделанж» (Люксембург) — «Видеотон» (Венгрия)
победитель предварительного раунда — «Мальме» (Швеция)
ХИК (Финляндия) — «Викингур» (Фареры)
«Лудогорец» (Болгария) — «Крузейдерс» (Северная Ирландия)
«Корк Сити» (Ирландия) — «Легия» (Польша)
«Валюр» (Исландия) — «Русенборг» (Норвегия)
«Кукеси» (Албания) — «Валлетта» (Мальта)
«Флора» (Эстония) — «Хапоэль» (Беэр-Шева, Израиль)
«Спартак» (Юрмала, Латвия) — «Црвена Звезда» (Сербия)
«Алашкерт» (Армения) — «Селтик» (Шотландия)
«Спартак» (Трнава, Словакия) — «Зриньски» (Босния и Герцеговина)
«Астана» (Казахстан) — «Сутьеска» (Черногория)
Матчи пройдут 10/11 и 17/18 июля.
Предварительный раунд квалификации Лиги чемпионов
«Виктория Стэдиум», Гибралтар
26 июля. Полуфиналы
«Санта-Колома» (Андорра) — Дрита (Косово).
«Ла Фьорита» (Сан-Марино) — «Линкольн Ред Импс» (Гибралтар).
29 июля. Финал
«Санта-Колома» (Андорра) / Дрита (Косово) — «Ла Фьорита» (Сан-Марино) / «Линкольн Ред Импс» (Гибралтар).