БАТЭ узнал, с кем сыграет на старте квалификации Лиги чемпионов 19.06.2018, 15:35

Первый матч борисовчане проведут дома, ответный — в гостях.

Как известно, БАТЭ начнет выступление в квалификации Лиги чемпионов сезона-2018/19 сразу со 2-го раунда (Путь чемпионов). Соперником борисовчан станет победитель противостояния между командами ХИК (Финляндия) — «Викингур» (Фареры), которые встретятся в 1-м отборочном круге, пишет tut.by.

Первый матч БАТЭ проведет дома, ответный — в гостях.

Матчи 2-го отборочного раунда пройдут 24/25 июля и 31 июля/1 августа.

Итоги жеребьевки 1-го раунда квалификации Лиги чемпионов:

«Торпедо» (Кутаиси, Грузия) — «Шериф» (Молдова)

«Шкендия» (Македония) — ТНС Ллансантфрейд (Уэльс)

«Судува» (Литва) — АПОЭЛ (Кипр)

«Олимпия» (Словения) — «Карабах» (Азербайджан)

«Дюделанж» (Люксембург) — «Видеотон» (Венгрия)

победитель предварительного раунда — «Мальме» (Швеция)

ХИК (Финляндия) — «Викингур» (Фареры)

«Лудогорец» (Болгария) — «Крузейдерс» (Северная Ирландия)

«Корк Сити» (Ирландия) — «Легия» (Польша)

«Валюр» (Исландия) — «Русенборг» (Норвегия)

«Кукеси» (Албания) — «Валлетта» (Мальта)

«Флора» (Эстония) — «Хапоэль» (Беэр-Шева, Израиль)

«Спартак» (Юрмала, Латвия) — «Црвена Звезда» (Сербия)

«Алашкерт» (Армения) — «Селтик» (Шотландия)

«Спартак» (Трнава, Словакия) — «Зриньски» (Босния и Герцеговина)

«Астана» (Казахстан) — «Сутьеска» (Черногория)

Матчи пройдут 10/11 и 17/18 июля.

Предварительный раунд квалификации Лиги чемпионов

«Виктория Стэдиум», Гибралтар

26 июля. Полуфиналы

«Санта-Колома» (Андорра) — Дрита (Косово).

«Ла Фьорита» (Сан-Марино) — «Линкольн Ред Импс» (Гибралтар).

29 июля. Финал

«Санта-Колома» (Андорра) / Дрита (Косово) — «Ла Фьорита» (Сан-Марино) / «Линкольн Ред Импс» (Гибралтар).