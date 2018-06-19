Жильцы белорусских общежитий: Цифры в жировках просто бешеные 6 19.06.2018, 15:57

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Почти вся зарплата стала уходить на «коммуналку».

Жильцы трехэтажного общежития, расположенного в поселке Плещеницы Логойского района на улице Октябрьская, 88, получили счета на оплату коммунальных услуг за май и пришли в ужас. Суммы, выставленные в строке за электроэнергию, выросли в три раза, пишет mlyn.by.

— Со счетами за электричество мы воюем очень давно, — не скрывает возмущения многодетная мама Анна. Женщина проживает в блоке из двух комнат с мужем и тремя детьми. — За апрель нам выставили счет за использование 380 киловатт электроэнергии, а за май — 1117, то есть в три раза больше! Откуда такие цифры? В нашем общежитии числятся 63 человека, почти все — люди работающие: в полвосьмого они уходят на работу и в полшестого приходят. В выходные многие разъезжаются по дачам, друзьям и родственникам. Когда нам «палить» столько электроэнергии?!

По словам Анны, большие суммы в жировках за электроэнергию жильцы стали получать три года назад — когда заводское общежитие перешло на баланс Логойского комхоза. С каждым месяцем «коммуналка» становилась все тяжелее. Жильцы исправно платили, но когда в счетах за коммунальные услуги появилась новая строка — за аренду жилого помещения, — они возмутились.

— Цифры в жировках просто бешеные, — говорит Анна Аркадьевна. — С января плачу по 260, 240, 230 рублей. А зарплата — в районе 350—400 рублей. Считай, большую половину надо отдать за «коммуналку». А еще за детский сад нужно заплатить, продуктов купить. Вот и получаются у людей задолженности.

Один из вариантов решения проблемы — установить индивидуальный счетчик электроэнергии. Сейчас он один на все здание. Но загвоздка в том, что общежитие 1990 года постройки, проводка в нем старая, а менять ее на новую никто не хочет. Между тем в здании общежития расположены два магазина — строительный и бытовой химии, а также два банкомата. Жильцы считают, что именно эти объекты и «тянут» много электричества, которое потом приходится оплачивать простым людям.

— Мы обращались и в Логойский комхоз, и в Плещеницкое отделение, и в райисполком, но в наши проблемы вникать никто не хочет, — утверждает собеседница. — Я узнавала в магазинах, сколько они расходуют электроэнергии за месяц. Они говорят — 870 с двух объектов. Получается, остальное — жильцы? А это 11–12 тысяч кВт!

Единственное, чего удалось добиться жильцам общежития, — это установки индивидуальных счетчиков на воду. Появились они месяц назад. Проживающие надеются, что хоть здесь они станут платить меньше. К слову, когда общежитие принадлежало заводу, счетчики у них стояли, но со сменой собственника их сняли и поставили общий на всех.

За комментарием по поводу резко возросших счетов за электроэнергию журналисты обратились в Логойский комхоз:

— К сожалению, в счетах за коммунальные услуги произошла ошибка, — рассказали МЛЫН.BY специалисты. — Электрик неправильно снял показания со счетчика, на что написал служебную записку. Мы пересчитали суммы в жировках — на днях жильцы получат новые извещения. Что касается магазинов, которые арендуют помещения в здании общежития, то они оплачивают счета за электроэнергию согласно занимаемой площади.