Эксперты назвали режиссеров, которые снимают только успешные фильмы 1 19.06.2018, 15:59

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Джей Джей Абрамс

Фото: Getty Images

За всю свою карьеру эти режиссеры не сняли ни единого провального фильма.

Всего пару месяцев назад портал Business Insider составил рейтинг худших фильмов, снятых успешными режиссерами. Издание основывалось на оценках агрегатора рецензий Rotten Tomatoes. А на днях портал Metacritic опубликовал свой список режиссеров, которые не сняли ни единой плохой картины за всю свою карьеру, пишет segodnya.ua.

Во внимание авторов перечня принимались лишь те фильмы, которые были сняты после 1980 года. Лидером стал режиссер Джей Джей Абрамс, известный по фильмам "Миссия невыполнима 3", двум "Стартрекам" и подростковому фэнтези "Супер 8". После него идут Пол Томас Андерсон ("Призрачная нить", "Нефть" и "Ночь в стиле буги") и Уэс Андерсон ("Королевство полной луны" и "Отель "Гранд Будапешт").

В ТОП-10 также вошли Жак Одиар ("Пророк"), Рамин Бахрани ("Любой ценой"), Ной Баумбах ("Истории семьи Майровиц"), Пон Чжун Хо ("Окча"), Эндрю Буджальски ("Результаты"), Нури Бильге Джейлан ("Однажды в Анатолии") и София Коппола ("Роковое искушение").