Парковки на двух улицах в центре Минска станут платными 3 19.06.2018, 16:11

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Плату с водителей начнут собирать 23 июля.

Парковки на ул. Комсомольской и ул. П. Бровки с 23 июля станут платными, сообщили корреспонденту агентства «Минск-Новости» в ГУ «Парковки столицы».

Планируется, что плату с автовладельцев с этого времени начнут взимать на ул. Комсомольской на участке от ул. Кирова до пр. Независимости и на ул. П. Бровки от пр. Независимости до ул. Платонова.

– С 19 июня мы начали оповещать автовладельцев об изменениях, которые наступят 23 июля, – рассказал директор ГУ «Парковки столицы» Олег Лещинский. – Информационные стенды уже установлены на ул. Интернациональной и частично на ул. П. Бровки. На ул. Интернациональной распространяются зеленые листовки-оповещения, где также указаны возможные способы оплаты парковки.

Тариф оплаты и время действия указаны на информационных пунктах в зонах платной парковки. Водитель автомобиля обязан с момента начала стоянки в зоне платной парковки произвести оплату одним из следующих способов: карточкой парковки; со счета мобильного оператора (Velcom, MTC, Life), отправив на единый короткий номер 204 SMS с цифрами госномера либо USSD-запрос; посредством паркомата наличными или банковской картой; через платежный терминал, мобильный или интернет-банкинг (ЕРИП); с помощью абонемента на 30 календарных дней.

По словам О. Лещинского, сегодня в Минске платные парковки включают в себя 2 902 машино-места. До конца 2018 г. это количество планируется довести до 7,5 тыс. машино-мест.

Напомним, с 21 мая стала платной парковка на ул. Берсона на участке между ул. Мясникова и ул. Володарского.