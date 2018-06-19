Ученые: Образ мыслей меняет структуру мозга человека 1 19.06.2018, 16:23

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Почему важно видеть мир позитивно.

Невероятно, но мозг человека удивительным образом податлив ко всякому роду изменениям. К примеру, по своей структуре иметь сферическую форму, как шарик Play-Doh. Но, на подобные изменения требуется немало времени и усилий, пишет cluber.com.ua.

На протяжении последних 20-ти лет наблюдается стремительное развитие нейронауки, которая с уверенностью заявляет о способности нашего мозга к перепрограммированию. Человек при этом выступает в роли инженера.

Во многих смыслах такое понятие как нейропластичность является обобщающим термином, в рамках которого следует понимать те или иные изменения в человеческом мозге на протяжении всей его жизнедеятельности. Согласитесь, что данный факт вызывает как минимум удивление.

В подтверждение сказанному можно привести следующие причины:

• человек способен влиять на уровень своего интеллекта;

• приобретать все новые навыки, меняющие нашу жизнь;

• проходить восстановительный период в результате полученных повреждений мозга;

• влиять на эмоциональный фон;

• навсегда избавить себя от пагубных привычек.

Перечисляя благоприятные стороны возможностей человеческого мозга, нельзя не отметить возможность программирования своего собственного поведения далеко не в лучшую сторону. При этом уникальная способность выявлять неправильное поведение и привычки дают человеку шанс все изменить.

Убеждения способны менять мозг человека

Д. Хебб – первый, кто исследовал нейронные процессы, отметил слаженную и объединенную воедино работу нейронов.

Майкл Мерцених – нейробиолог, сумевший научно доказать взаимосвязь между мыслительными процессами и изменениями, что происходят в структуре мозга человека.

Далее процитируем особенно важное его заявление: «Жизненный опыт, модель поведения, мыслительные процессы и ответное поведение человека на раздражитель напрямую зависят от взаимодействия между собой различных частей мозга». Пагубные привычки способны изменить мозг к худшему.

Благоприятные привычки – это изменения, ведущие к позитиву.

Нейропластичность и болезнь

Кандидат фил. наук А. Корба отмечает: « При депрессии не наблюдается ничего неправильного в функционировании головного мозга человека.

Все объясняется конкретной настройкой нейронной цепи, что в свою очередь создает толчок к появлению целого ряда симптомов той самой депрессии. Речь идет о том, что человеческий мозг реагирует на стрессовые ситуации, привычки или же принятие решений при условии полного динамического взаимодействия всех схем. В процессе формирования шаблона наблюдаются десятки мельчайших изменений во всей структуре мозга, создавая тем самым так называемую нисходящую спираль».

Получается, что феномен нейропластичности мозга может быть как отдельно стоящей проблемой, так и ее успешным саморешением.

Жалобы-претензии и характерные изменения в структуре человеческого мозга

Согласитесь, что рано или поздно мы встречаем человека с неодобрительным набором эмоций. Его, казалось, уже ничто не радует и он всем недоволен.

Люди, излучающие негативные эмоции, постоянно на все жалуются. Их претензии так и остаются неудовлетворенными, а мыслительные процессы и чувства обиды никуда не исчезают. При этом они пребывают в постоянном поиске некой жертвы, т. е. того, кому можно излить душу.

Вне всяких сомнений, такие нытики могут вызывать раздражительную реакцию не только близких, но и друзей. К тому же принятие критики с их стороны абсолютно неприемлемо.

Человеку свойственно жаловаться. Ученые университета Клемсон доказали, что практически каждый человек в той или иной ситуации может проявлять недовольство. У одних это происходит чаще, в отличие от остальных.

Нытики, что привлекают внимание окружающих:

— обращают пристальное внимание на жалобы, рассказывают обо всем в черно-белых красках. Общество игнорирует подобных нытиков, чтобы не растрачивать собственную энергетику.

— хронические нытики: подобная категория людей никогда не выходит из состояния непрекращающегося нытья. Они вполне могут не выражать это состояние словесно, но наверняка продолжают в мыслях жалеть себя. В психологии подобное называется «повторным переживанием мысли или же проблема, не знающая завершения». Такая разновидность мышления поступает к депрессивному мозгу.

— нытики с крайне низким уровнем эмоционального интеллекта. Им вовсе не интересно ваше мнение или прочее. Для них вы представляете собой подобие глухой стены, в присутствии которой можно сполна выговориться.

Виноват ли в этом наш мозг?

Ответ: категоричное «Да». Люди, проживающие жизнь в негативе, не хотят для себя такой жизни.

Вечные жалобы на свою жизнь способны менять мыслительные процессы, а те в свою очередь меняют убеждение, в результате чего поведение человека терпит катастрофических перемен.

Работе мозга человека свойственна предубежденность: сосредотачивать пристальное внимание на негативном, нежели на положительном.

Известный невролог и автор книги «Мозг Будды» Рик Хансон, трактует подобное явление следующим образом:

«Отрицательное восприятие стимулирует большую активность нейронов, в отличие от положительной оценки происходящего. К тому же сама реакция протекает быстро и легко».

Вечная прописная истина гласит: повторение – мать учения. Производная негативного восприятия образуется посредством повторения.

Тяжело быть «счастливым» на протяжении длительного отрезка времени. Не стоит предпринимать попытки. Следует просто всячески препятствовать негативной модели восприятия.

Очередной ряд проведенных исследований говорит о том, что медитация и осознанность – это наиболее мощный инструмент в борьбе с врагом под названием «негатив».

Один из исследователей Б. Фредриксон совместно с коллегами из универ-та Сев. Каролины доказывают положительное воздействие от ежедневных занятий медитаций.

По завершении 3-х месячного эксперимента исследователь заявила, что у медитирующих людей уходили все признаки каких-либо болезней, им свойственны четкие жизненные цели и полная осознанность действий.

После тщательного изучения практик медитаций, основанных на правильном дыхании, попробуйте построить свой собственный график занятий. 15-20 мин. занятий при условии их ежедневного выполнения способны принести в вашу жизнь и работу мозга существенные изменения.