Путин и Лукашенко встретились в Минске 13 19.06.2018, 16:30

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Фото: AP

Правители проводят переговоры по повестке «союзного государства».

Встреча Лукашенко и Путина проходит во Дворце независимости в Минске. Об этом сообщают пресс-службы правителей.

«Несмотря на непростые времена сегодня, тем не менее служба есть служба. Согласно нашей договоренности еще до выборов [президента России. — Прим. TUT.BY], мы сегодня проводим заседание Высшего Государственного Совета Союзного государства — хорошая увертюра к началу питерской баталии [в Санкт-Петербурге 19 июня состоится матч ЧМ по футболу между сборными России и Египта. — ред.]. Будем надеяться, что все пройдет так, как российская сторона желает, и мы вас поддерживаем в этом плане», — поприветствовал Александр Лукашенко своего российского коллегу.

Путин поблагодарил Лукашенко за организацию встречи в Минске.

«Знаю, что очень много вопросов действительно проработано, прежде всего на уровне правительств, ведомств. Коллеги продвинулись в значительной степени в решении вопросов, которые до сих пор еще оставались нерешенными. Но если что-то осталось, можем в этом составе обсудить», — добавил правитель России.

После церемонии совместного фотографирования правители направились на переговоры в узком составе, которые предваряют заседание высшего государственного совета «союзного государства». Диктаторы обсудят состояние и перспективы развития двусторонних отношений, реализацию совместных проектов, взаимодействие в интеграционных форматах и на международных площадках.

Повестка дня заседания ВГС включает около десятка пунктов. Среди них — программа согласованных действий в области внешней политики на 2018−2019 годы, вопросы развития интеграционного объединения на 2018−2022 годы.

В составе российской делегации — премьер-министр Дмитрий Медведев, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

С белорусской стороны на встрече российской делегации присутствовали премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков, председатель «совета республики» Беларуси Михаил Мясникович, председатель «палаты представителей» Беларуси Владимир Андрейченко.