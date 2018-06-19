Вячеслав Сивчик: Это Божье чудо, что белорусы есть 3 19.06.2018, 16:31

1,122

Вячеслав Сивчик

Политик рассказал, чем важна историческая память белорусского народа.

Представитель Движения солидарности "Разам" Вячеслав Сивчик ответил на вопрос "Радыё Рацыя", почему организация проводит ряд акций чествования знаменитых белорусов. Политик воспринимает это как важный фактор восстановления исторической памяти белорусской нации и воспитания патриотизма:

- Акции по восстановлению исторической памяти необходимо проводить в каждом месте. Почему кто-то упустил, что таких мест как Куропаты десятки. Кто-то называет цифру 70. Дамы и господа, Куропаты возникали возле каждой тюрьмы НКВД.

Около каждого крупного города Беларуси. Есть достаточно большое количество мест, где НКВД расстреливали. Это сотни мест по Беларуси. Тоже самое касается и нацистских преступлений. Тоже самое касается и других периодов, очень важных.

Это Божье чудо, что после того, что делали с нашей нацией в ХХ веке, белорусы остались.

Вячеслав Сивчик считает, что белорусам необходимо отстаивать Куропаты и находить сведения о другие места массовых расстрелов в нашей стране.