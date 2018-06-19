Юрий Шевцов: Ясно, что сборная станет другой 19.06.2018, 16:44

Юрий Шевцов

Главный тренер сборной Беларуси по гандболу рассказал о строительстве новой команды и перспективах восхождения на новые вершины.

Об этом Юрий Шевцов рассказал в интервью проекте "Гандбол. Быстрый центр":

- Все сходились во мнении, что попадание на Игры в Токио — наиболее верный шанс раскрыть потенциал талантливой генерации белорусских игроков, которым сегодня по 22-24 года. Не участвуя в чемпионате мира, заполучить олимпийскую путевку практически нереально. Но федерация выписала вам кредит доверия. При этом уточнили задачи и цели?

- Ясно, что сборная станет другой. Мы перестанем вызывать в нее возрастных игроков, с которыми сейчас не решили задачу выхода на "мир".

Что касается олимпийской темы, то поднимать ее сейчас, по-моему, вообще не совсем верно. Актуальный негатив не в том, что мы можем не сыграть в Токио. Он в том, что нас не будет на ближайшем чемпионате мира, что о гандболе станут меньше говорить в стране, а конкуренты потеснят его на телеэкранах.

Верной практикой всегда было поступательно идти от турнира к турниру, совершенствуя игру. Сейчас такой ближайшей задачей становится выступление в отборе к чемпионату Европы. А на нем, кстати, еще будет разбираться часть олимпийских квалификационных квот. У нас в отборочной группе — серьезные соперники: чехи, боснийцы, финны. И для спора с ними нужна новая команда.

Между тем, с ее комплектованием уже наметились проблемы. За урожайным поколением 94-96-го годов рождения идет возраст 98-го, который никуда не прошел в своей системе топ-турниров. Хорошо, что кого-то из этих ребят подобрал и растит минский СКА. Но добротной соревновательной закалки в молодости они не получают.