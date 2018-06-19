По Воронежу! 1 Егор Седов

19.06.2018, 16:52

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Всем досталось.

Как выяснил, правы были те, кто говорил: ОНИ непременно нанесут удар под этот ЧМ.

В 2008 - было!

В 2014 - было!

Будет и сейчас.

Только комментаторы неверно определяли направление удара. На сей раз не Грузия, не Украина, не Балтия. А многострадальный Воронеж. Впрочем, и Москва, и Питер, и Владивосток. Всем досталось. Сразу.

Вот именно так и надо относиться к этой их "пенсионной реформе".

Что до разговоров о демографии, о том, что "ужОс-ужОс, скоро 1 работающий будет кормить 5 пенсионеров" - оставьте их, пожалуйста. Оставьте тем, кто с "перестройки" треплет языком про рыбу и удочку (на берегу речки-нефтетечки), про 300 лет подстригаемый английский газон (на котором в войну овощи выращивали - продовольственной безопасности ради).

Они такое любят.

Тогда как кормит - произведенное. Неважно, сколько человек участвуют в процессе производства - вдесятером они трудятся (управляя роботами) или целой страной. Важен результат.

И не надо про возраст выхода на пенсию на Западе. Во-первых, там с продолжительностью жизни (активной жизни!) все гораздо лучше. Во-вторых, а с чего взялась уверенность, что там какие-то такие особые святые, у которых все хорошо, а нам это все полностью следует перенимать? И что у нас нет чего-то, что, как ни странно, лучше? Вот с возрастом выхода на пенсию было до сих пор лучше.

Но ведь перенимают. Как правило, не все, а только то плохое, что там есть.

И о том, кто, что и как производит.в России.

Вот только что случилась замечательная история: в одном из регионов РКН судился с изданием. Из-за употребления слова "пипец". Было проведено две экспертизы! Представляете, сколько народа участвует вот в такого рода процессах. И сколько пенсионеров можно содержать на зарплаты одних только этих... гениев.

Кстати, и удар-2008 (08.08.08), и удар-2014, и нынешний имеют абсолютно одинаковую природу.

Егор Седов, «Фейсбук»