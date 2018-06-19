Кшиштоф Занусси о Куропатах: Судьба построенной на лжи системы очевидна 19.06.2018, 17:00

Кшиштоф Занусси

Фото: «Радыё Свабода»

Знаменитый польский режиссер поддержал защитников урочища.

Польский режиссер, сценарист, философ и писатель Кшиштоф Занусси высказался «Радыё Свабода» по поводу ресторана возле места массовых расстрелов жертв сталинских репрессий в Куропатах.

- Господин Занусси, как вы оцениваете существование такого ресторана рядом с местом расстрелов десятков тысяч людей? Стоит против такого протестовать?

- Это очень принципиальный вопрос. Развитие человечества началось с того момента, когда люди начали хоронить умерших. Животные мертвых не хоронят.

Примитивный человек начал быть человеком после того, как начал чувствовать связь с тем, что прошло. Отношения к этому месту - это показатель культуры страны и народа. Мне очень грустно, что в центре Европы понимание этого важного вопроса такое слабое.

Я верю, что простой человек в Беларуси понимает, что нельзя топтаться по кладбищу и строить там ресторан. Это негодный поступок. Мне очень досадно, что нашлись люди, которые в таком месте хотят зарабатывать деньги. Это доказательство низкого уровня культуры и очень плохо показывает Беларусь в мире. Думаю, что власти Беларуси задумаются, было ли хорошей идеей было дать согласие на такое учреждение.

- Вы представляете, что что-то подобное произошло бы в Польше? Какая была бы реакция общества?

- В Польше такое представить невозможно. Поляки очень привязаны к местам памяти. Варварство случается повсюду, но важна реакция на него. Я верю, что достойная реакция будет и в Беларуси.

- Чиновники и работники ресторана говорят, что да, здесь рядом Куропаты, но много где похоронены люди, а жизнь все же продолжается и, мол, давайте думать о живых.

- Живые люди, которые возвращаются во времена варварства, это плохая идея. Думая о живых, они деградируют и влекут за собой белорусское общество. Это очень досадно, ведь и для живых людей в Беларуси достаточно мест для ресторана. Я не раз был в Куропатах. К ним и так уже приклеена автострада. Это просто отсутствие деликатности в важных вопросах.

- Вы говорите, что были в Куропатах. Что вы чувствовали в этом месте. С одной стороны - это место огромной трагедии, а с другой - просто ненужная государству головная боль, от которой она не может избавиться годами.

- Я чувствовал там большое горе, как и во многих других забытых местах человеческого терпения. Все это произошло так недавно. И эта короткая память - это плохой знак о жителях Минска. Хочу верить, что многие все же имеют чувство, что спокойствие этого места нарушено. Это варварство - плохой знак на будущее. Жаль, что многие этого не понимают. Неуважение к умершим отзовется в будущем. Дети и внуки потом будут этого стесняться.

- В Беларуси говорят, что мертвым не больно. Но и живым не очень болит, ведь защищать Куропаты приходит горстка людей.

- Мертвым может не болеть. Но человечество началось от культуры. А мы наблюдаем в Куропатах от культуры. И на это больно смотреть. Беларусь согласилась на варварство. О таких вещах даже дискуссии быть не должно, так как это очевидные вещи.

- Вы в одном интервью сказали, что «на лжи можно построить только пропаганду, которая быстро пройдет, так как действительны только правда, красота и добро». Почему с Куропатами тогда воюют 80 лет и это никак не закончится?

- Правда - одна: система, построенная на лжи, может жить, но ее судьба очевидна. Одна такая система уже рассыпалась 30 лет назад. И это подтверждает, что на лжи долго ничего не существует. Это повторится также в случае с Куропатами.