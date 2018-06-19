Английский суд заморозил активы «Газпрома» 19.06.2018, 17:12

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Фото: РИА «Новости»

Счета российской компании заблокированы в Англии и Уэльсе.

Коммерческий суд Лондона 19 июня разрешил заморозить активы российского Газпрома на территории Англии и Уэльса по ходатайству группы Нафтогаз. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Как отметили в Нафтогазе, это необходимо для обеспечения решения Стокгольмского арбитража по выплате $2,6 млрд.

Суд обязал Газпром течение 48 часов предоставить Нафтогазу перечень своих активов, стоимость которых превышает $50 тыс.

При этом суд может выделить Газпрому больше времени, отмечается в постановлении.

Игнорирование решения может расцениваться, как неуважение к суду и на Газпром могут быть наложены штрафные санкции.

Напомним, ранее Газпром добился от шведского Апелляционного суда округа Свеа приостановки исполнения решения Стокгольма. При этом российский монополист подчеркнул, что приказ апелляционного суда не может быть обжалован. Нафтогаз обратился в Апелляционный суд Швеции, который издал приказ о приостановке процедуры исполнения решения Стокгольмского арбитража по ходатайству российского Газпрома.

В свою очередь, в Нафтогазе отметили, что решение было принято судом без ее вызова и, соответственно, без учета пояснений и аргументов, которые были бы представлены. Также в компании пояснили, что решение не приводит к автоматической отмене существующих решений в разных юрисдикциях, в результате которых были наложены аресты на активы Газпрома.

5 июня Голландский суд арестовал активы Газпрома в Нидерландах для выплаты Нафтогазу $2,6 млрд по решению Стокгольмского арбитража.

В конце мая сообщалось, что швейцарские судебные приставы провели опись имущества в офисе компании Nord Stream AG, являющейся оператором морского газопровода Северный поток.

Ранее Газпром заявил, что решение Стокгольмского арбитража по спору с Нафтогазом по контракту на транзит было частично написано не арбитрами, а "иным лицом".

28 февраля Стокгольмский арбитражный трибунал вынес решение в пользу Нафтогаза по большинству важных вопросов в споре с Газпромом. Арбитраж удовлетворил требование Нафтогаза о компенсации за недопоставленные Газпромом объемы газа для транзита и обязал выплатить Нафтогазу компенсацию в размере $4,6 млрд за этим положением. Окончательная сумма расчетов между компаниями с учетом взаимозачета составляет $2,6 млрд в пользу Нафтогаза.

Газпром подал апелляцию на решение Стокгольмского арбитража по делу о поставке газа 21 марта, по делу о транзите газа - 29 марта.