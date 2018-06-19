Япония одолела Колумбию на ЧМ-2018 1 19.06.2018, 17:06

Фото: Elsa/Getty Images

Колумбийцы играли в меньшинстве с третьей минуты.

Сборная Японии победила команду Колумбии со счетом 2:1 в матче первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу. Встреча группы H прошла в Саранске и собрала 40 842 зрителя.

На третьей минуте матча Карлос Санчес сыграл рукой, преграждая путь мячу в пустые ворота, и получил прямую красную карточку. Пенальти реализовал полузащитник сборной Японии Синдзи Кагава. На 39-й минуте Хуан Кинтеро сравнял счет. Юя Осако на 73-й минуте принес японцам победу.

Сборная Японии вышла в лидеры группы, заработав три очка. Позднее во вторник в Москве на стадионе "Спартак" свой матч в группе H проведут команды Польши и Сенегала.

Голы:

0:1 – 6, пенальти Кагава, 1:1 – 39 Кинтеро, 1:2 – 73 Осако.

Колумбия – Оспина, Мурильо, Мохика, Арьяс, Санчес, Лерма, Санчес, Кинтеро (Хамес, 59), Куадрадо (Барриос, 31), Искьердо (Бакка, 70), Фалькао.

Япония – Кавасима, Йосида, Нагатомо, Сакаи, Седзи, Хасебе, Сибасаки (Ямагути, 80), Кагава (Хонда, 70), Харагути, Инуи, Осако (Окадзаки, 85).

Предупреждения:

Барриос (64), Хамес (86), Кавасима (90).

Удаление:

Санчес (3).