В Минск движется колонна российской бронетехники под символикой «ДНР/ЛНР» 7 19.06.2018, 17:26

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Фото: racyja.com

В колонне около 50 человек и 15 единиц бронетехники.

Вчера по Орше проехала колонна российской бронетехники «Дорога Мужества».

Техника прошла по центральной улице Ленина до памятника «Катюши», а оттуда к Коллегиуму Иезуитов. Очевидцы сообщают, что в колонне ехали современные джипы с символикой «ДНР», «ЛНР» и надписями «Новороссия, мы с вами».

Как утверждают очевидцы, женщина из джипа кричала: «Вы же белорусы, у вас же тоже есть патриотизм» и «Приезжайте к нам в Саратов!».

После площади техника направилась в Пищалово, откуда «Катюша» дала свой первый залп по Орше в 1941 году.

Затем колонна российской военной техники под символикой «ДНР/ЛНР» направилась в Минск, пишет the-village.me.

БелТА сообщает, что Орша стала первым из беларуских городов, куда приехали участники акции. В колонне около 50 человек и 15 единиц бронетехники. Утром 19 июня участники выдвинулись в Минск.

Бронепробег «Дорога мужества» по маршруту Москва-Брест-Москва приурочен к 77-й годовщине начала Великой Отечественной войны. Он стартовал 16 июня на Поклонной горе в Москве. Участники акции преодолеют более 2 тысяч километров и посетят 10 городов России и Беларуси. В пробеге также участвуют представители Таджикистана, Узбекистана, Армении и Казахстана.