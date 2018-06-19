Евродепутат Реймон: Правительство Австрии - наиболее важное лобби Путина в ЕС 1 19.06.2018, 18:13

Действующее ультраправое правительство Австрии является одним из крупнейших «друзей» РФ в Евросоюзе.

Депутат Европарламента от Австрии Мишель Реймон считает, что действующее ультраправое правительство его страны является одним из крупнейших "друзей" России в Евросоюзе.

Такое мнение австрийский европарламентарий от политической группы Зеленых высказал в комментарии "Укринформу".

"Очевидно, что Австрия является наиболее важным лобби Путина среди правительств Евросоюза", - Реймон.

Он напомнил, что правая националистическая "Партия свободы", которая входит в состав правительственной коалиции в Австрии, в декабря 2016 года подписала соглашение о взаимодействии и сотрудничестве с российской партией "Справедливая Россия".

Как отметил Реймон, эта политическая сила выступает за отмену санкций против России и нормализацию отношений с Москвой.

"Это четкая пропутинская политика. Хотя это не значит, что такая политика может автоматически считаться пророссийской", - отметил австрийский депутат.

Напомним, с 1 июля Австрия начнет полугодовое председательство в Совете ЕС.