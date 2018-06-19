Парламент Армении разрешил арестовать экс-генерала 1 19.06.2018, 18:42

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У него нашли склад оружия и личный зоопарк.

В Армении Национальное собрание большинством голосов лишило депутатской неприкосновенности члена фракции Республиканской партии Манвела Григоряна. 19 июня в ходе тайного голосования депутаты также дали согласие на возбуждение против него уголовного дела, пишет “Настоящее время”.

Григоряну выдвинули обвинение по двум статьям Уголовного кодекса – "Незаконные приобретение, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств, совершенные группой лиц по предварительному сговору" и "Присвоение или растрата в особо крупных размерах". По первой части обвинения ему грозит лишение свободы от двух до шести лет, по второй – от четырех до восьми.

С инициативой рассмотреть этот вопрос на внеочередном заседании накануне выступило армянское правительство после просьбы генерального прокурора.

Генпрокурор Артур Давтян во вторник в парламенте представил обоснования для возбуждения уголовного дела и ареста Манвела Григоряна. Сам Григорян в заседании не участвовал. Как сообщил председатель Национального собрания Ара Баблоян, Григорян в письменной форме уведомил его, что не будет присутствовать на рассмотрении вопроса.

Согласно Конституции Армении, уголовное преследование в отношении депутата может быть возбуждено только с согласия Национального собрания.

Члена парламентской фракции Республиканской партии Армении, председателя Союза добровольцев "Еркрапа", отставного генерала Манвела Григоряна задержали 16 июня.

17 июня Служба национальной безопасности сообщила, что у Григоряна нашли склад оружия, коллекцию ретро-автомобилей и личный зоопарк, а также гору вещей, которые волонтеры собирали для армии: консервы и даже туалетную бумагу. Едой, которую отсылали солдатам, он кормил животных в своем зоопарке.

19 июня специалисты Фонда по охране дикой природы посетили животных, содержавшийся на даче Манвела Григоряна. По их мнению, медведи и тигр питались недостаточно. Тигра в срочном порядке перевезли в зоопарк, в дальнейшем туда перевезут и медведей.