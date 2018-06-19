Еврейские общины восстановят в Бобруйске памятные места 1 19.06.2018, 18:51

Достопримечательность Бобруйска — дом купчихи Каценельсон

Фото: Мирон Климович

Представители еврейских общин съедутся в Бобруйск 1 июля для реализации проекта «Экспедиция».

Он задуман для того, чтобы помочь в восстановлении и ремонте значимых для города мест, передает bobruisk.ru.

Олег Красный, руководитель еврейской общины города, рассказал, что они ожидают в основном молодежь из Минска, Гомеля, Могилева, Витебска и других городов.

Суть проекта в том, чтобы местные евреи с приезжими вместе восстанавливали старую синагогу на улице Чонгарской и привели в порядок массовое захоронение жертв нацизма в деревне Каменка.

– В Каменке предстоит много работы. Там нужно и основательную уборку сделать, и ремонт. Сами мы не справляемся, поэтому рассчитываем на помощь, – рассказал председатель Бобруйской еврейской общины.

Всего в Бобруйске ожидают около 40 человек. Продлится их визит три дня, с 1 по 3 июля, жить гости города будут в санатории предприятия «ФанДОК».

Олег Валерьевич подчеркнул, что если кто-то из местных жителей захочет присоединиться, то организаторы будут только рады.

Если вы хотели бы помочь в создании музея в здании старой синагоги, или готовы помочь с уборкой и ремонтом мемориала в Каменке, звоните: +375(29) 656-14-24 (Красный Олег Валерьевич, председатель Бобруйской еврейской общины).