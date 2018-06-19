Видеофакт: В Минске на МКАД 83-летний водитель ехал по встречной полосе 3 19.06.2018, 19:04

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Мужчина двигался по самой скоростной третьей полосе.

Сотрудники ГАИ задержали 83-летнего водителя Citroen, который умудрился проехать несколько километров по МКАД против движения. Причем мужчина двигался по самой скоростной третьей полосе, сообщает tut.by cо ссылкой на ОНТ.

Водители, встречавшие на своем пути отчаянного пенсионера, были вынуждены уворачиваться от неожиданного «сюрприза». Лишь чудом не случилось крупного ДТП и никто не получил травм. Хотя один автомобиль Citroen все же задел по касательной.

Сотрудники ГАИ установили, что мужчина оказался на встречной полосе по ошибке, запутавшись в заезде на кольцевую дорогу в районе улицы Шаранговича. Остановить его смертельно опасный заезд удалось только в районе проспекта Дзержинского. Таким образом, мужчина проехал по встречке около семи километров.