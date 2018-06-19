Власти Испании решили вынести останки диктатора Франко из мавзолея 1 19.06.2018, 19:22

Эксгумация будет проведена в максимально сжатые сроки.

Власти Испании намерены перезахоронить останки диктатора Франсиско Франко, которые в настоящее время находятся в мавзолее в "Долине Павших" под Мадридом.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на руководство правящей Испанской социалистической рабочей партии, передает «Радио Свобода».

Один из лидеров партии Оскар Пуэнте заявил, что эксгумация будет проведена «в максимально сжатые сроки». Ожидается, что останки Франко передадут его родственникам.

По словам премьер-министра Испании Педро Санчеса, в принятой парламентом резолюции 2017 года «четко говорится» о необходимости эксгумировать останки Франко и превратить «Долину Павших» в мемориал жертв фашизма. Это первое решение Санчеса на посту главы правительства, который политик занял 2 июня.

Против идеи перезахоронения выступает правоцентристская Народная партия, созданная в 1976 году бывшими сподвижниками диктатора.

Франко правил Испанией с 1939 по 1975 год и скончался в возрасте 82 лет.