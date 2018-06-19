Путин: Россия хочет наращивать политическую интеграцию с Беларусью 9 19.06.2018, 19:31

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Фото: РИА Новости / Сергей Гунеев

Правитель РФ встретился с белорусским диктатором.

Россия хочет наращивать политическую и экономическую интеграцию с Беларусью. Такое заявление сделал Владимир Путин.

Во вторник в Минске проходит заседание Высшего госсовета «cоюзного государства» Беларуси и России. Российский президент также заявил, что совершенно реально вывести взаимную торговлю стран на уровень 50 млрд долларов (в прошлом году товарооборот составил 32,4 млрд долларов). Путин отметил большое значение белорусского экспорта российского газа в Европу, информирует ria.ru.

Лукашенко сообщил, что Беларусь и Россия договорились в ближайшее время решить вопрос о порядке пересечения границы между странами. Также на заседании Лукашенко озвучил еще одну важную проблему — необходимость ликвидации взаимных барьеров в торговле, создания равной конкурентной среды. По его мнению, от этого непосредственным образом зависит дальнейшее развитие торговых отношений Беларуси с Россией.