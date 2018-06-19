Миллионы несогласных 19.06.2018, 19:52

Кто возглавит пенсионный протест в РФ?

Российские профсоюзы и оппозиция готовят митинги против пенсионной реформы, планируя выступить единым движением, пишет “Радио Свобода”.

К вечеру 19 июля количество подписавших петицию Конфедерации труда России против повышения пенсионного возраста на сайте change.org перевалило за 2 миллиона. Новость о возможном повышении пенсионного возраста появилась в день старта домашнего чемпионата мира по футболу, 14 июня. В вечерних выпусках новостей федеральных каналов сюжеты о заседании правительства, где премьер-министр РФ Дмитрий Медведев предложил пошагово повысить пенсионный возраст, шли за репортажами со стадиона "Лужники". В выходные зрителей начали успокаивать: тех, кто уже вышел на пенсию, реформа не коснется; размер выплат увеличится; средняя продолжительность жизни выросла и вырастет еще больше на фоне перемен; и вообще: повышение пенсионного возраста – общеевропейский тренд. Сравнения средних зарплат и пенсий за рубежом и в России в этих сюжетах не было.

Повышать возраст выхода на пенсию планируют с 2019 года. Переходный период займет 15 лет: возраст выхода на пенсию для мужчин будет увеличен до 65 лет к 2028 году, для женщин – до 63 лет к 2034 году. 16 июня правительство внесло законопроект в Госдуму. В этот же день "Ведомости" с ссылкой на анонимный источник сообщили, что власти опасаются протестов из-за повышения пенсионного возраста и могут смягчить параметры законопроекта (некоторые комментаторы сочли это признаком "многоходовочки", в результате которой Путин лично отменит повышение пенсионного возраста или изменит его параметры). Профсоюзы заявили о готовности выступить против инициативы правительства.

Пикеты под запретом

Протесты в России на время проведения ЧМ-2018 ограничены: практически любую акцию надо согласовывать с ФСБ. Утром 19 июня у здания Госдумы задержали лидера московского отделения партии "Яблоко" Сергея Митрохина. Он стоял с плакатом "Пенсионная "реформа" – ограбление народа!" Митрохину грозит до 30 суток ареста по статье 20.2, часть 8 КоАП: "Повторное совершение административного правонарушения".

Незадолго до задержания Митрохин заявил корреспонденту Радио Свобода, что это первый шаг "Яблока" против пенсионной реформы:

"Мы услышали о планах повышения пенсионного возраста, которые резко контрастируют с заявлениями Владимира Путина. Он говорил, что этого не произойдет, пока он президент. Все это обрушилось на население страны уже после президентских выборов. Это гигантский обман и ограбление в буквальном смысле слова, без всяких преувеличений: каждый мужчина моложе 60 и каждая женщина моложе 55 будут ограблены. Огромная часть населения вообще не доживет до пенсии. Это гигантская афера наших властей! Мы хотим для начала устроить серию пикетов, еще подаем заявку на митинг и будем всеми доступными способами в нашем полицейском государстве говорить, что это неприемлемо".

На "Левом фронте" без перемен

О заверениях Путина не допустить повышение пенсионного возраста напомнил и лидер "Левого фронта" Сергей Удальцов. Организация совместно с движением "Моссовет" подала уведомление о проведении митинга "Нет повышению пенсионного возраста!" на площади Революции в центре Москвы 4 июля. В этот день намечен перерыв в матчах чемпионата мира по футболу, поэтому митинг не станет помехой турниру, считают организаторы. Удальцов по-прежнему призывает к объединению оппозиционных сил и считает, что против пенсионной реформы готовы выступить движения даже с противоположными взглядами.

Сергей Удальцов

"Я думаю, что власти здесь совершили ошибку. Те, кто посоветовал так форсировать принятие этого законопроекта, еще об этом пожалеют – уверен Сергей Удальцов. – Если не будет шагов навстречу обществу, то протест может принять большой размах. Все политические силы будут против: и либеральные, и левые, и правые. Может получиться ситуация консолидированного протеста. Мы считаем, что этот вопрос в любом случае должен решаться на референдуме. Мы начинаем большую кампанию противодействия этим антисоциальным планам власти. И будем на эту акцию приглашать все политические силы, общественные движения, которые разделяют данные требования.

В большинстве регионов [средняя продолжительность жизни] – не выше 65 лет. То есть они цинично предлагают людям работать до смерти и не рассчитывать ни на какие социальные гарантии от государства в старости. Второй аспект – это высокая скрытая безработица. Вместо того, чтобы выводить из тени миллионы людей, которые работают, но официально не трудоустроены, их убирают из сферы действия Пенсионного фонда. Это десятки миллионов людей. Повысьте реально уровень жизни, продолжительность жизни, создайте рабочие места, тогда можно к этому вопросу вернуться. Но пока этого нет, все ссылки на Европу неубедительны: там уровень жизни, зарплаты и те же пенсии несопоставимы".

"У нас нет задачи перетянуть одеяло на себя"

Основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный во вторник сообщил, что накануне штабы его сторонников в 20 городах подали заявки на проведение акций против повышения пенсионного возраста. В посте политика упомянуты 17 городов: Белгород, Бийск, Ижевск, Краснодар, Комсомольск-на-Амуре, Липецк, Мурманск, Новокузнецк, Новосибирск, Оренбург, Псков, Ставрополь, Тверь, Хабаровск, Чебоксары и Ярославль.

Юрист ФБК Иван Жданов рассказал Радио Свобода, что желание провести митинги возникло у самих сотрудников региональных штабов. В их городах не проходит чемпионат мира, и указ президента, ограничивающий свободу собраний, там не действует. В городах – организаторах ЧМ-2018 сторонники Навального планируют объединить усилия:

"Это важная общероссийская тема для многих политических сил, – отметил Жданов в разговоре с Радио Свобода. – Необходимы консультации с другими политическими силами, профсоюзами, которые этой тематикой уже занимаются, надо с ними согласовать общую акцию. У нас нет задачи перетянуть одеяло на себя, сделать протест таким, что только сторонники Алексея Навального выходят на акцию. Да, в наших штабах работают молодые люди, но их это тоже коснется, поскольку все мы рано или поздно подойдем к пенсионному возрасту. Говорить о том, что только пенсионеры должны выходить на такие акции, совершенно неправильно".

"Отец-президент" пока в офсайде

В пресс-службе Владимира Путина продолжают открещиваться от пенсионной реформы, напоминая, что это проект правительства. В понедельник пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил журналистам, что глава страны "на этом этапе" не участвует в обсуждении вопроса, поэтому апеллировать к нему в связи с появившимися петициями противников реформы преждевременно. "Я могу лишь еще раз повторить, что эта тема прорабатывается экспертами правительства, курирующими министрами, вице-премьерами, уже после внесения (законопроекта в Госдуму) подключатся эксперты в Думе", – цитирует Пескова "Интерфакс".

Согласно результатам нового опроса "Левада-центра", опубликованным 19 июня, за последний год число россиян, которые хотят полномасштабных перемен в стране, выросло с 42 до 57 процентов. Более половины россиян хотели бы видеть Владимира Путина на посту президента страны после 2024 года, отмечают аналитики. Согласно результатам опроса, число тех, кто этого не хочет, составило 27 процентов.

Лев Гудков

Директор "Левада-центра", социолог Лев Гудков считает, что падение рейтинга не связано с пенсионной реформой, хотя сильный "нисходящий тренд" заметен:

"Это инерция электоральной кампании. Мы наблюдаем некоторое понижение популярности Путина, нарастает разрыв между его одобрением и желанием видеть его после 2024 года. Понятно, что это некоторые виртуальные события и процессы, но тем не менее, они указывают на силу и значимость массовых установок. Важно, кто хотел бы сохранить Путина после 2024 года и кто выступает против. За сохранение выступают бедные, малообразованные люди, люди старшего возраста и живущие преимущественно в сельской местности или в малых городах, то есть наиболее депрессивных социальных средах, ностальгирующие по советским временам, когда, как им казалось или кажется, уровень жизни был выше и социальные гарантии были сильнее. Они, ориентируясь на риторику Путина, надеются, что президент в каком-то смысле усилит социальную ориентированность своей политики, выполнит те обещания, которые он сделал в момент предвыборной кампании. Против – более образованные люди, более обеспеченные, живущие в больших городах, прежде всего в Москве. Это более ангажированная часть публики, но понимающая, что при такой системе выборов шансов на победу их кандидата или партии, которая бы выражала их интересы, нет. Эти люди, скорее всего, и не голосовали на мартовских выборах.

Пока неясно, насколько выраженным будет протест против повышения пенсионного возраста: то ли он весь уйдет в кухонные разговоры, то ли действительно даст основу новой консолидации оппозиции. В ближайшее время мы замерим готовность к массовым протестам, связанным конкретно с пенсионной реформой. Я думаю, что сами планы правительства будут скорректированы осенью, потому что игра пока идет, правительство предлагает жесткие меры, а "отец-президент", исходя из социальных проблем и гуманитарных соображений, скорректирует эту программу", – считает социолог Лев Гудков.